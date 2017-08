Natascha Kampusch: Partner, Kind und Swimmingpool

Natascha Kampusch, die acht Jahre lang von Wolfgang Priklopil in einem Kellerverlies gefangen gehalten wurde, träumt von einer festen Partnerschaft mit eigenen Kindern und einem Haus. "Zu einem gewissen Grad wünsche ich mir schon einen Mann und Kinder", sagte die 29-Jährige dem deutschen Magazin "Bunte" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch.

"Ich denke auch oft, dass die Welt für mich ein bisschen heller wäre, wenn ich es schaffen würde, ein Haus mit einem schönen Obstgarten zu haben - vielleicht noch einen Swimmingpool dazu", sagte Kampusch. Zum Thema persönliche Partnersuche fügte sie hinzu: "Meist melden sich, sagen wir, schwierige Typen."

Kampusch hatte am 23. August 2006 nach acht Jahren Gefangenschaft in einem Kellerverlies aus dem Haus in Strasshof an der Nordbahn fliehen können. Ihr Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen. Im Sommer 2016 veröffentlichte die 28-Jährige ihre zweite Autobiografie mit dem Titel "10 Jahre in Freiheit". Das Haus im niederösterreichischen Strasshof gehört mittlerweile Kampusch.

(APA/AFP)