Alpbach: Ein Kanzler spielt sich warm

Ausgesucht hat es sich der Kanzler nicht – das Fußballtrikot mit der Nummer 13. Fest steht aber, dass ihm die Zahl zumindest während des Spiels Glück gebracht hat: Christian Kern schoß schon kurz nach dem Anpfiff des Charity-Matches auf dem Alpbacher Sportplatz am Dienstagvormittag ein Tor für seine, die rote Mannschaft. Gewonnen hat trotzdem das gegnerische weiße Team, in dem unter anderem Neos-Chef Matthias Strolz spielte. Kern selbst hat die Niederlage gar nicht mehr mitbekommen, er war da schon längst wieder abgereist und auf dem Weg zum nächsten Wahlkampfeinsatz in Vorarlberg.

Sein Alpbach-Besuch war insgesamt kurz, aber werbewirksam. Wobei der Öffentlichkeit nicht sein Auftritt auf dem Panel über „Green Innovation“ an der Seite der von ihm verehrten Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato, nicht das Abendessen danach oder das Frühstücksgespräch mit 20 österreichischen CEOs im Böglerhof in Erinnerung bleiben wird, sondern sein sportlicher Einsatz. Die Fotos vom schlanken Kanzler in den kurzen Fußballhosen werden uns vermutlich öfter begegnen.

Schließen Rupprechter, Hammerschmid, Mahrer. – (c) Katharina Fröschl-Roßboth

Apropos begegnen, ÖVP-Chef Sebastian Kurz traf der Kanzler in Alpbach nicht. Im offiziellen Programm schien Kurz gar nicht erst auf, absolvierte allerdings einige Termine am Rande des Forums – eine Pressekonferenz über Umwelt und Energie hier, ein Bürgermeisterempfang da, eine Diskussionsrunde mit Stipendiaten, eine späte private Geburtstagsfeier, aber keine Teilnahme an einem Podium. Doch auch ohne ihn zeigt sich die ÖVP im Tiroler Bergdorf im Wahlkampfmodus – wobei man dabei eine Siegessicherheit ausstrahlt, als hätte man sie längst erfolgreich geschlagen.

Eine Party der Jungen ÖVP am Sonntagabend im Gasthaus Jakober wirkte zumindest wie eine vorgezogene Siegesfeier. Inklusive „Ich war noch niemals in New York“ und „I am from Austria“ mit Gitarrenbegleitung. Und sehr gut aufgelegten Ministern von Andrä Rupprechter über Innenminister Wolfgang Sobotka bis zu Wissenschaftsminister Harald Mahrer, der beim Forum seit jeher den bunten Hund gibt. Wenn auch heuer doch etwas dezenter als im Vorjahr, als er mit Einstein-Perücke im Hallenbad Gin Tonic ausschenkte.

Abgesehen vom Wien-Holding-Empfang, dem traditionellen roten Einsprengsel, ist die politische Landschaft während des Forums eher schwarz dominiert. Mit Rupprechter und Mahrer, die zu den Aktivsten zählen. Wobei den Organisatoren des Forums wichtig ist, die Tagespolitik im Allgemeinen und den Wahlkampf im Besonderen aus dem offiziellen Programm herauszuhalten.

Schließen Van der Bellen im Alpbach-Modus. – (c) Katharina Fröschl-Roßboth

Schnaps für Van der Bellen

Immerhin, ein prominenter Gast hat seinen Wahlkampf schon hinter sich – Bundespräsident Alexander Van der Bellen absolvierte in Alpbach das offizielle Programm der Politischen Gespräche, diskutierte mit jungen Stipendiaten und trank einen Schnaps mit einer Abordnung der Tiroler Schützen. Ganz aus dem Wahlkampf heraushalten konnte er sich dann aber doch nicht, wenn auch nur mit einem sehr dezenten Scherz am Rande. Auf eine Frage von Stipendiaten, ob er ihnen raten würde, in ihrem Alter in die Politik zu gehen, meinte er mit einem Grinsen: „Ich würde jungen Menschen raten, zuerst ihre Ausbildung abzuschließen und ein paar Jahre in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Bereich Erfahrung zu sammeln.“ (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2017)