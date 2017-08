Al Bano schwärmt für Putin: "Italien würde ihn brauchen"

Der italienische Popsänger Al Bano Carrisi schwärmt für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, vor dem er am Montag bei einem Konzert anlässlich der Judo-Weltmeisterschaft in Budapest aufgetreten ist. "Italien würde so einen Politiker brauchen", sagte der 74-Jährige, der auch vor Ungarns Premier Viktor Orban auftrat.

Al Bano kennt Putin seit 1986, als dieser noch KGB-Chef war. "Wir haben uns dann 2005 bei einer Silvesterfeier im Kreml wiedergetroffen", berichtete Al Bano im Gespräch mit dem italienischen Klatschmagazin "Chi".

Der Sänger ist von den Sicherheitsvorkehrungen rund um den russischen Präsidenten beeindruckt. "Bodyguards haben sogar den Champagner gekostet, bevor ihn Putin trinken konnte", so der Süditaliener.

Am Montag feierte Al Bano den Geburtstag seiner Lebensgefährtin Loredana Lecciso, mit der er zwei Kinder hat. Der Sänger hat mit seiner Ex-Frau Romina Power weitere vier erwachsene Kinder, darunter die 1994 spurlos verschwundene Ylenia Carrisi, die kürzlich für tot erklärt wurde.

(APA)