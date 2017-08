Eva Rossmann: „Unser Hussam tut uns Gutes“

Es ist inzwischen 15 Jahre her, dass Eva Rossmann einen Anruf von Manfred Buchingers Frau bekam: „Eva, heut hast eine Chance“, sagte sie. Schon eine Weile hatte die Autorin damals gehofft, für einen ihrer Mira-Valensky-Krimis bei ihm in der Profiküche schnuppern zu dürfen. „Aber Manfred hat immer gesagt, ich bin ihm als Gast viel lieber. Er wollte mich nicht in die Küche lassen.“ Dann fielen zwei Leute aus, Rossmann sprang als Küchenhilfe ein.

Aus der Geschichte, wie sie damals mit ihren eigenen Hobbyköchinnen-Messern in Buchingers Gasthaus zur Alten Schule im südlichen Weinviertel einrückte, entstand später die erste Geschichte für das Magazin ? la Carte. Rossmann ist heute selbst geprüfte Köchin und Souschefin bei Buchinger – „mir hat das gefallen, diese Mischung aus körperlicher Arbeit, Stress und an die Grenzen gehen. Und gleichzeitig etwas Gutes, Kreatives auf den Tisch zu bringen.“ Immer wieder neue Teamarbeit als Ausgleich zur einsamen Arbeit an einem Buch, die sich über ein Jahr hinzieht.

Und sie hat damit weitergemacht, die Küche mit dem Blick der schreibenden Quereinsteigerin zu beobachten. Die entstandenen Kolumnen sind jetzt in einer Sammlung im Ueberreuter-Verlag erschienen. Rückblickend, sagt Rossman, spiegle sich in den Texten die Entwicklung der heimischen Gastronomie der letzten 15 Jahre, von Rauchverbot bis Allergenverordnung.

Reden am Wirtshaustisch

Daneben erzählt sie witzig und mitunter bissig von Küchenalltag, Köchen und Gästen. Von Paul Bocuse, dessen Beitrag als Gast-Koch im Intercontinental darin bestand, eine leere Sauteuse auf den Herd zu setzen – um mit der heißen Schwenkpfanne dann seinen Kochhut für den Auftritt vor den Gästen faltenfrei zu bügeln (diese Geschichte wurde Rossmann von Manfred Buchinger überliefert, aus seiner Zeit in selbigem Hotel). Oder von den Eigenheiten des Fernsehkochens oder der Frage nach dem Umgang mit prominenten Gästen. Wie jener bekannten Schauspielerin, die die Rechnung mit säuerlicher Miene und dem Hinweis quittierte, sie esse ja so gern in Lokal Y, dort lade sie der Besitzer immer ein.

Abgesehen davon ist die Alte Schule nicht nur Rossmanns „zweites Wohnzimmer“, sondern auch ein richtiges Wirtshaus, in dem Stadtpublikum und örtliche Bauern verschiedenster Meinungen anzutreffen sind. „Im Präsidentschaftswahlkampf gab es da genug, die den Hofer wählen wollten. Die haben gewusst, dass ich mich für den Van der Bellen engagiere. Da muss man überlegen, warum einem etwas wichtig ist und wie man das erklären kann. Das tut den eigenen Positionen gar nicht schlecht.“ Der heutige Bundespräsident ist für Rossmann ein alter Bekannter. Dass er zu ihrer Buchpräsentation in Magdas Hotel am Dienstag kam, überraschte sie angesichts seines Terminkalenders aber doch.

Spätestens im Präsidentschaftswahlkampf sei in ihr auch der Wunsch entstanden, etwas zu schreiben, das nicht in ihre Krimi-Reihe passt, sagt Rossmann. Der Roman „Patrioten“ ist nun diese andere Neuerscheinung, die sie (zufällig ziemlich zeitgleich) gerade am Start hat. „Angstmacherei im Zusammenhang mit Flüchtlingen und real existierendem Terror“ seien der Hintergrund für diese Geschichte gewesen, die sie aus verschiedenen Perspektiven erzählt, „damit es nicht Gefahr läuft, mit erhobenem Zeigefinger daherzukommen.“ Zwei der Hauptfiguren des „Europaromans“ sind dabei so alt, dass sie den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben. Der Frau Klein hat sie „einen Teil der Biografie meiner Mutter geborgt“. Sie sei ein Kriegskind gewesen, „auch sie hat etwas erlebt wie die Menschen in Syrien jetzt, auch sie ist vor den Bomben davon gerannt“. Auch die Postings sind „fast eins zu eins real, die hab ich einfach aus Facebook genommen.“ Deren Urheber erreicht sie mit dem Roman vermutlich nicht. „Aber es gibt viele, die sich von der Angst anstecken lassen.“

Kontakt mit Flüchtlingen hat Rossmann nicht zuletzt in der Wirtshausküche. „In der Gastronomie gibt es derzeit einfach keine Leute. Diese Menschen aus Syrien brauchen wir ganz dringend. Da geht es gar nicht darum, dass wir ihnen Gutes tun – unser Hussam tut uns Gutes.“

Zur Person Eva Rossmann wurde 1962 in Graz geboren und lebt im Weinviertel. Sie ist Verfassungsjuristin und arbeitete als politische Journalistin. Seit 1994 ist sie freie Autorin, u. a. mit ihren Mira-Valensky-Krimis. Seit 15 Jahren kocht sie außerdem in Buchingers Gasthaus zur Alten Schule in Riedenthal. Dort wird heute Abend ihr Europaroman „Patrioten“ (Folio) präsentiert. Die Kolumnensammlung „Mahlzeit“ (Ueberreuter) erscheint am 4. September.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2017)