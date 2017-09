Baby-Nachrichten von Serena Williams und Eric Trump

Mit einem Video auf dem Social-Media-Dienst Instagram stellte Tennis-Star Serena Williams ihre Tochter ihrer Fangemeinde vor. Und verriet den Namen des Mädchens: Alexis Olympia Ohanian heißt das Baby - somit fast genau gleich wie der Vater, Reddit-Gründer Alexis Kerry Ohanian.

Ein Beitrag geteilt von Serena Williams (@serenawilliams) am 13. Sep 2017 um 6:39 Uhr

Die kleine Alexis war am 1. September in Palm Beach, Florida, zur Welt gekommen. Williams implizierte in dem emotionalen Video, das unter anderem Ultraschallaufnahmen und Ausschnitte aus dem täglichen Leben des Paars zeigt, dass bei der Geburt wohl nicht alles reibungslos verlaufen sei: Schlappe sechs Tage musste die neue Familie im Krankenhaus verbringen, wo angeblich ein ganzes Stockwerk für Williams abgeriegelt worden sei.

Williams und Ohanian wollen demnächst heiraten, die Familie soll dann nach San Francisco, Kalifornien umziehen, wo Ohanian beheimatet ist. Williams stammt ebenfalls aus Kalifornien.

Neuntes Enkelkind für Donald Trump

Baby-Nachrichten gab es auch aus dem Trump Tower in New York City. Der jüngste Sohn von US-Präsident Donald Trump wurde zum ersten Mal Vater. Eric Trump und seine Frau Lara begrüßten mit vielen Fotos auf der Plattform Instagram ihren Sohn Eric Luke Trump. Das neunte Enkelkind des Präsidenten trägt zwar - wie bei Williams - den Namen seines Vaters, soll aber schlicht Luke genannt werden.

.@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. Ein Beitrag geteilt von Eric F. Trump (@erictrump) am 12. Sep 2017 um 9:28 Uhr

Eric und Lara Trump sind seit 2014 verheiratet. Eric Trump ist während der Präsidentschaft seines Vaters zusammen mit seinem Bruder Donald Trump jr. mit den Geschäften der Trump Organization in New York City befasst. Lara Trump ist Fernsehproduzentin und war aktive Kommunikatorin im Wahlkampf ihres Schwiegervaters.

