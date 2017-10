Isabelle Huppert: „Ich muss meine Figuren nicht verstehen“

Isabelle Huppert hat den Stil des französischen Kinos mitgeprägt wie kaum eine andere Schauspielerin ihrer Generation. Ob in „Biester“, „Geheime Staatsaffären“, „Die Klavierspielerin“ oder „8 Frauen“ – jedes Mal gelingt ihr das Kunststück, unverwechselbar Huppert und doch ganz anders zu sein. Die äußere Verwandlung tritt völlig in den Hintergrund, weil die innere perfekt wirkt. Ein Interview mit Madame Huppert ist eine Herausforderung, denn auch in diesem Rahmen weiß sie, wie vor der Kamera, sehr genau, was sie will. Auf den ersten Blick scheint die 64-jährige Französin kühle Distanz zu wahren. Doch diese Haltung wechselt schnell in eine andere Stimmung, wenn man sich nicht zu sehr von „La Huppert“ beeindrucken lässt. Sie mag feine Ironie und freut sich über Komplimente. In Hupperts neuen Film, „Happy End“, der vierten Zusammenarbeit mit Regisseur Michael Haneke, geht es um den moralischen Verfall einer großbürgerlichen Familie. Österreich hat das Drama ins Rennen um den Auslands-Oscar 2018 geschickt. Michael Haneke hat die Auszeichnung bereits 2013 für sein Altersdrama „Amour“ erhalten.

Die Zusammenarbeit zwischen Schauspieler und Regisseur ist nicht unbedingt immer von Harmonie geprägt, es kann durchaus auch zu Momenten der Reibung kommen. Wie bewerten Sie Ihre Arbeit mit Michael Haneke?

Es ist sehr leicht für mich, Filme mit Michael Haneke zu machen. Alles ist sehr einfach. Er hat ein großartiges Gefühl für den richtigen Rhythmus eines Films. Und er lässt den Schauspielern Raum in ihrer Arbeit. Und er ist besessen von den technischen Aspekten einer Szene. Das gefällt mir. Denn er hat den Anspruch, eine Szene auf der Leinwand so real wie möglich aussehen zu lassen. Er will die Wahrheit zeigen, keine Lügen. Ich mag seine Kompromisslosigkeit.



Es heißt, dass Michael Haneke eher schmale Drehbücher schreibt. Wie arbeiten Sie als Schauspielerin damit?

Es stimmt, seine Drehbücher sind eher minimalistisch. Und trotzdem ist genug Material darin, um meine Fantasie als Schauspielerin anzuregen und meine Rolle kreieren zu können.



In diesem Drama über den moralischen Verfall einer Familie spielen Sie die kühle Tochter des Patriarchen, die das Familienunternehmen leitet. Wie bauen Sie eine Beziehung zu Ihrer Figur auf?

Es ist egal, ob ich diese Frau mag oder nicht. Diese Frage stelle ich mir niemals. Ich muss auch nicht verstehen, warum meine Figuren machen, was sie tun. Ich beurteile ihr Handeln nicht. Es geht mir darum, meine Figuren mit Leben zu füllen, sie real wirken zu lassen. Und ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich spiele Szene für Szene. ­Übrigens denke ich mir auch keine Biografie für meine Figuren aus.



Viele Schauspieler erarbeiten sich ihre Figuren auf diese Weise.

Es kann sein, dass einige Schauspieler das brauchen, ich jedenfalls nicht. Mit dieser Vorgehensweise kann ich nichts anfangen. Und ich glaube auch nicht, dass es funktioniert, sich eine Biografie für seine Figur auszudenken, um sie glaubhaft zu spielen. Das ist so ganz und gar nicht meine Vorstellung von Schauspielerei.



Wie gehen Sie vor, um eine Figur überzeugend zu spielen?

Es geht darum, wirklich im Moment zu sein. Es gibt weder etwas davor noch danach, nur diesen Augenblick. Die Gefühle, die ich ausdrücke, entstehen in einer speziellen Situation. Übrigens stelle ich mir selbst auch nicht zu viele Fragen, wenn ich spiele. Ich vertraue lieber auf meinen Instinkt.



Sie nehmen für eine Rolle selten Veränderungen an Ihrem Äußeren vor. Warum nicht?

In der Regel muss ich mein Äußeres nicht stark verändern, um eine Figur überzeugend auf die Leinwand zu bringen. Auch ich nehme Modifikationen vor. Doch die finden sehr stark in meinem Inneren statt. Und wenn ich dann spiele, strahlt das nach außen.



Sie spielen mit derselben Intensität wie zu Anfang Ihrer Karriere, drehen einen Film nach dem anderen. Was treibt Sie nach dieser langen Karriere als Schauspielerin immer noch an?

Immer noch dasselbe Motiv, das mich als junge Schauspielerin angetrieben hat. Ich möchte mit bestimmten Künstlern zusammenarbeiten, die ich interessant finde. Das ist für mich immer der Schlüssel. Wenn ich mit jemandem arbeiten muss, den ich nicht mag, dann wird alles sehr schwierig und man hat kein gemeinsames Ziel. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, wovon ich rede, denn das ist mir glücklicherweise noch nie passiert.



Erinnern Sie sich an Ihren ersten Auftritt vor der Kamera? Was war das für ein Gefühl?

Es war mein Vater, der mich zum allerersten Mal gefilmt hat. Bei uns zu Hause. Damals war ich acht Monate alt. Ich kann mich von frühester Kindheit an daran erinnern, dass es sich für mich immer ganz natürlich angefühlt hat, vor einer Kamera zu stehen. Ich habe nie darüber nachgedacht. Ich habe als Komparsin angefangen und ich glaube, ich bin das erste Mal für einen TV-Film vor der Kamera gestanden. Die Schauspielerei war für mich von Anfang an etwas Selbstverständliches.



Welchen Film haben Sie zuletzt im Kino gesehen?

Ich bin Besitzerin eines kleinen Kinos in Paris. Es heißt Christine 21 und mein Sohn leitet es jetzt. Er ist Geschäftsführer und gleichzeitig für das Programm verantwortlich. Zuletzt habe ich dort einen alten Film von John Ford gesehen.



Zeigen Sie dort Arbeiten junger Nachwuchsregisseure oder alte Schwarz-Weiß-Filme?

Es ist ein Programmkino, in dem wir alte Filme und restaurierte Fassungen spielen.



Netflix und Amazon treten als Produzenten eigener Serien und Filme auf. Wie sehen Sie diese Entwicklung für das Kino?

Ich sehe zwischen diesen Unternehmen einen Unterschied, weil Amazon die Filme in der Regel vor der Onlineauswertung ins Kino bringt. Netflix macht das nicht. Das ist ein schwieriges Thema. Und ich habe mir dazu noch keine eindeutige Meinung gebildet. Momentan befürworte ich es nicht, ich lehne es aber auch nicht ab.



Würden Sie eine Rolle in einer Netflix-Produktion annehmen?

Ich gehöre zu den Menschen, die sich Filme immer noch am liebsten im Kino ansehen. Und deshalb bin ich auch der Überzeugung, es sollte immer das Ziel sein, dass das Publikum einen Film auf der großen Leinwand sehen kann. Viele Leute sehen das inzwischen aber anders. Und sagen, es sei wichtig, dass der Film überhaupt produziert wird. Etwas anderes wäre es natürlich, wenn es eine Fernsehserie wäre.



In einer TV-Serie würden Sie tatsächlich mitspielen?

Damit hätte ich kein Problem. Allerdings müsste es eine gute Serie sein und mich müsste der Regisseur interessieren. In dem Bereich hat sich in den vergangenen Jahren wirklich viel verändert. In den USA machen inzwischen alle guten Schauspielerinnen Fernsehen, sogar Meryl Streep und Julianne Moore.