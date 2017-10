O.J. Simpson nach Begnadigung wieder auf freiem Fuß

Der frühere US-Footballstar O.J. Simpson (70) ist nach neun Jahren Haft wieder ein freier Mann. Simpson sei am Sonntag vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden, sagte die Sprecherin des Staatsgefängnisses von Nevada, Brooke Keast, dem US-Sender CNN.

Er habe die Anstalt in Lovelock im Westen des Bundesstaats schon kurz nach Mitternacht verlassen können, um keine öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ein Freund habe ihn abgeholt. Im Juli hatte ein Begnadigungsausschuss entschieden, dass Simpson das Gefängnis im Oktober auf Bewährung verlassen dürfe.

Sie habe Simpson gesagt, dass er nicht zurückkommen solle, sagte Keast. Er habe geantwortet, dass er das nicht vorhabe. "Er war euphorisch, freundlich und schien froh zu sein, in seinem Leben vorankommen zu können."

Simpson ist zwar in Freiheit, muss sich aber an bestimmte Auflagen halten. Er darf zwar Alkohol trinken, aber nicht in großen Mengen. Sollte er gegen diese Regel verstoßen, droht ihm die Rückkehr ins Gefängnis. Vorgabe ist, dass sich der 70-Jährige regelmäßig einem Alkoholtest unterzieht.

Der Ex-Footballer war 2008 von einem Gericht wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von maximal 33 Jahren verurteilt worden. Das Gericht legte damals fest, dass ein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung nicht vor 2017 gestellt werden kann und eine Mindeststrafe von neun Jahren abgesessen werden muss.

Simpson war 2007 zusammen mit mehreren Komplizen bewaffnet in ein Hotelzimmer in Las Vegas eingedrungen und hatte zwei Sammler von Fan-Artikeln gezwungen, ihm persönliche Erinnerungsstücke zu geben. In dem Verfahren von 2008 ging es nicht um den Tod von Simpsons Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ronald Goldman. Simpson war 1994 beschuldigt worden, die beiden mit Messerstichen getötet zu haben.

1995 stand der einstige Football-Star, der auch in den "Nackte Kanone"-Filmkomödien der 80er- und 90er-Jahre mitspielte, deswegen vor Gericht. Die Richter sprachen ihn trotz anscheinend erdrückender Beweislast letztlich frei. Der Mordprozess wurde für den US-Sender Sky verfilmt. Die zehnteilige Serie "The People v. O.J. Simpson" gewann fünf Emmys.

