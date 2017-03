Caroline von Monaco ist vierfache Großmutter

Caroline von Monaco ist zum vierten Mal Großmutter geworden: Die Frau ihres jüngsten Sohns Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo, brachte am Dienstag einen Buben zur Welt, wie der Fürstenpalast von Monaco am Mittwoch mitteilte: "Der Mutter und dem Kind geht es gut." Der Name des Buben wurde in der kurzen Erklärung nicht genannt.

Der 29-jährige Pierre Casiraghi, Neffe von Fürst Albert II., ist seit 2015 mit der italienischen Journalistin Borromeo verheiratet. Sein Bruder Andrea hat bereits zwei Kinder, seine Schwester Charlotte eines.

(APA/AFP)