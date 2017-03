Royal Visit für Wiener Weingut Obermann

Er hat eine großartige „Grinzinger Sonne“ (eine Cuvée aus Chardonnay und Weißburgunder), fabelhaften Kümmelbraten, kompakte Semmelknödel und ein Florentiner zum Abschluss ist ein Muss: Das Weingut Obermann in Grinzing gehört zu den 18 zertifizierten Wiener "Top-Heurigen", galt bisher aber dennoch als Geheimtipp unter Wienern, die unter einem Heurigen nicht schlechtes Essen aus dem Großmarkt und ebensolche Weine zu überteuerten Preisen verstehen. Nun dürfte das gemütliche Lokal mit seinem idyllischen Innenhof abseits der Touristenpfade schlagartig an Bekanntheit gewinnen. Prinz Charles und Camilla werden dem Heurigen in der Cobenzlgasse 102 am kommenden Donnerstag einen Besuch abstatten.

Schon im Vorfeld war gemutmaßt worden, dass die Chance darauf besteht. Schließlich war das Lokal von Christiane und Martin Obermann unter jenen Bioweingütern, die schon Besuch von einer britischen Delegation bekommen hatten. Nun bestätigte ein Kommuniqué des Bundespressediensts: Donnerstag Mittag werden „Ihre Königlichen Hoheiten“ beim Weinbau Obermann erwartet. Davor besuchen der britische Thronfolger und die Herzogin von Cornwall den Musikverein, im Anschluss teilen sie sich auf: Charles in Richtung einer Round Table-Diskussion bei der OSZE, Camilla in die Spanische Hofreitschule.

Am Mittwoch beginnt der Besuch um 17 Uhr mit dem Eintreffen der beiden zu einem Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Präsidentschaftskanzlei, danach gibt es ein Gespräch mit Bundeskanzler Christian Kern, am Abend gibt es ein Bankett.

www.weinbauobermann.at/

(tes.)