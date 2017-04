Wenn Charles‘ erste Ehefrau Diana die “Prinzessin der Herzen” war, so ist Camilla die „Omama im Apfelbaum“: Obwohl sie aus adeligem Haus stammt, ist die 69-Jährige erfrischend bodennah, unkapriziös und umgänglich. Sie wirkt wie eine beschwingte ältere Dame, die den Kinderwagen mit dem behüteten Enkelkind den Berg hinunter rollen lassen und beschwingt hinterher laufen würde. Was natürlich im House of Windsor niemals geschehen könnte, hinter jedem Baum in den königlichen Parkanlagen stehen vermutlich drei Sicherheitsbeamte.