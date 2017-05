"Zu anspruchsvoll": Kate und Williams Haushälterin hat gekündigt

Sadie Rice ist 35 Jahre alt, mag Sport, besonders Turnen, die Natur und trägt gern viel Kajal: Sie hat also sehr viel gemeinsam mit ihrer ebenfalls 35-jährigen Chefin, der Herzogin von Cambridge. Dennoch dürfte etwas nicht mehr stimmen zwischen Angestellter und Arbeitgeberin, denn Rice kündigte ihre Stelle als Haushälterin der Herzogsfamilie Cambrige am letzten Maiwochenende - und die Aufregung in Englands Klatschspalten war groß.

Immerhin rund 40.000 Euro verdient Rice nämlich fürs Putzen, Wäschewaschen, Einkaufen und Kochen auf dem Landsitz von Kate, William, George und Charlotte, Anmer Hall. Dort verbrachte die vierköpfige Familie die letzten Jahre. Die Hauptstadt London mieden der Herzog und die Herzogin eher; er, um als Helikopterpilot am Lande im Einsatz zu sein, sie, um den Kindern ruhige, naturverbundene Jahre zu bieten.

Kündigungsgrund Umzug

Doch mit dem Rücktritt von Prinz Williams Großvater Philip von allen königlichen Verpflichtungen ist es nun absehbar für den Thronerben und seine Frau - die in Großbritannien mitunter als arbeitsscheu gelten -, demnächst (konkret: ab Herbst) mehr royale Pflichten übernehmen zu müssen. Irgendwer muss schließlich die Last mittragen, die der 95-jährige Ehemann Königin Elizabeths bislang schulterte. Und mit diesem Aufstieg in der royalen Hackordnung wird nun auch der Kensington-Palast in London endgültig der Hauptwohnsitz des Herzogspaars - so, wie das auch seit der Hochzeit der beiden im April 2011 auch vorgesehen war.

Und genau diesen Umzug will die Haushälterin Rice nicht mitmachen. Eine Quelle aus dem königlichen Haushalt erzählte dem englischen Boulevardblatt "Sun", dass Rice hart arbeite - aber dass die Ansprüche im Job mittlweile selbst für sie zu hoch geworden seien. Der Herzog und die Herzogin hätten gewollt, dass Rice mehr Zeit im Kensington-Palast verbringe, dabei sei ihre Arbeit ohnehin schon immer mehr geworden. "Sie hatte kein normales Leben außerhalb der Arbeit", sagte die Quelle der "Sun".

Dabei ist Rice an das Arbeiten für Königsfamilien durchaus gewöhnt. Bevor sie ihren Posten auf Anmer Hall antrat, arbeitete sie in Oslo für das norwegische Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit; davor war sie im Dienst im Buckingham-Palast, wo Königin Elizabeth sie gern gemocht haben soll.

Wechselnde Besetzung - und italienische Pasta

Der Umzug nach London wird nicht nur den Wegfall von einer Haushälterin für die Cambridges bedeuten. Auch die langjährige Sekretärin der Herzogin, Rebecca Deacon, wird das Schiff verlassen: Nach zehn Jahren im Dienst für die Mountbatten-Windsors will sich die frisch verheiratete Deacon erst einmal auf ihr Familienleben konzentrieren. Neben einem Ersatz für Rice müssen Kate und William also auch nach einer Nachbesetzung in der wichtigen Rolle Deacons suchen.

In London hat die königliche Familie dabei schon eine fixe Haushälterin: Antonella Fresolone arbeitet schon seit einigen Jahren für die Cambridges, davor war die Italienierin im Haushalt der Königin angestellt. Sie soll Kate beigebracht haben, wie man frischen Pasta-Teig zubereitet.

Außerdem sollen bereits zwei Mitarbeiter von Prinz Philip im Mai in den Stab der Cambridges gewechselt sein.

