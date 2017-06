Europa-Hut? Outfit der Queen im Parlament sorgt für Aufregung

Sie hält sich aus politischen Angelegenheiten eigentlich raus - eigentlich. Königin Elizabeth von Englands persönliche Haltung zu den Brexit-Plänen wurde am Dienstag allerdings erneut zum Gesprächsthema in Großbritannien, als das Staatsoberhaupt ihr Oberhaupt mit einem kornblumenblauen Hut schmückte. Das Blumenarrangement auf der Kreation erinnerte so manchen Kommentator an das Motiv der Europa-Flagge.

Auf dem Online-Kurznachrichtendienst Twitter mehrten sich Stimmen, die Königin habe den Hut bewusst gewählt: "Ich mag, dass der Hut der Queen aussieht die EU-Flagge. Ich wusste schon immer, dass sie ein Remainer ist", schrieb Nutzer Andy Parmo. Viele Nutzer sahen hinter den blauen Kunstblumen mit gelben Stempeln eine "geheime Botschaft", manche vermuteten zumindest eine "Inspiration" durch die Flagge bei der Outfitwahl.

Zu Neutralität verpflichtet

Was das unnahbare Staatsoberhaupt zum Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union denkt, war seit Anbeginn des Brexit-Wahlkampfes ein Thema. Sowohl die Austritts- als auch die "Remain"-Seite beanspruchten die Königin insgeheim für sich; verschiedene Berichte in der Klatschpresse bestärkten beide Seiten. Einmal konnte man lesen, Elizabeth habe sich bei einem privaten Dinner klar für den Brexit ausgesprochen. Nach dem Referendum machte hingegen ein Zitat die Runde, das die Königin als gegen den Austritt Britanniens aus der EU darstellen sollte: "Ich bin noch am Leben", soll Elizabeth II. auf die Frage geantwortet haben, wie es ihr nach dem Brexit-Entschluss gehe.

Die Königin darf sich vorgeschriebener Weise nicht zu politischen Fragen äußern und muss politisch neutral bleiben. Sie darf auch nicht wählen oder sich anderwertig politisch engagieren.

Die Vorschrift sehen viele Briten als Grundlage für die große Popularität Elizabeths über die Jahrzehnte hinweg. Dass man daher bei heiklen politischen Entscheidungen gern doppelt hinhört, wenn die Queen etwas sagt, ist ebenfalls Usus: Vor dem Brexit wurde die Königin etwa bei dem Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands jener Seite zugerechnet, die sich für einen Verbleib des Landes im Vereinigten Königreich aussprach.

Heuer keine Krone - und kein Prinz Philip - für das Parlament

Die Queen erschien zu ihrer traditionellen Rede bei der Eröffnung der neuen Sitzungsperiode des Parlaments - diesmal unter der zweiten Regierung von Premierministerin Theresa May - in einem blauen Mantel und einem gelb-blau geblümten Kleid: untypisch für die Königin, die den Anlass ansonsten in voller zeremonieller Ausstattung mit Krone, Hofkleidung und Pelz begeht. Nicht nur wegen ihrer Ansprache war der Auftritt der Königin im Vorfeld mit Spannung erwartet worden, sondern auch wegen dem Fehlen ihres Ehemanns Prinz Philip, der zuvor ins Krankenhaus gebracht worden war. Begleitet wurde die Monarchin dann von ihrem Sohn und Thronfolger Prinz Charles.

Zu der Angelegenheit des Hutes schrieb ein Twitter-Nutzer schließlich: "Ich gebe der Sache drei Stunden, bis der Palast eine Stellungnahme herausgibt, die sagt, dass der Hut der Queen politisch neutral ist und keine Meinung zum Brexit hat."

(epos)