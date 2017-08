Kensington Palace: Ein neuer Garten für Lady Diana

Weiße Rosen, Duftnarzissen, Vergissmeinnicht: Die britischen Prinzen William und Harry haben ihrer Mutter Lady Diana Spencer zu deren 20. Todestag ein neues Denkmal gesetzt. Der "White Garden", bestückt mit den Lieblingspflanzen der früheren Fürstin von Wales, ist nun eine neue Sehenswürdigkeit am früheren Wohnsitz Lady Dianas, dem Kensington-Palast in London.

Zusammen mit Prinz Williams Ehefrau der Herzogin von Cambridge besuchte das Brüderpaar am Nachmittag vor dem 31. August - dem Todestag Lady Dianas - den "White Garden", um dort an ihre Mutter zu erinnern. Gemeinsam mit Vertretern von Wohltätigkeitsorganisationen, die von der Fürstin von Wales unterstützt worden waren, besuchten sie den neuen Garten, der am Gelände des holländischen Gartens des Kensington Palace angelegt wurde. Der sogenannte "Sunken Garden" war der Lieblingsgarten Lady Dianas, die ab 1981 in dem westlondoner Schloss in einem Apartment wohnte. Die Prinzen wuchsen ebenfalls dort auf, Prinz William kehrte nach seiner Hochzeit 2011 dorthin zurück - gemeinsam mit Ehefrau Kate Middleton. Das Paar und die gemeinsamen Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte wohnen dort, wenn sie sich in London aufhalten.

Der "White Garden" ist allerdings nicht die einzige Diana-Attraktion, die es aktuell auf dem Palastareal zu sehen ist. Im Schloss gibt es eine Ausstellung mit Kleidern der Fürstin, zudem werden alte Möbel und Andenken gezeigt.

Lady Diana, die frühere Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz Charles, verstarb am 31. August 1997 an den Folgen eines schweren Autounfalls in Paris.

