Herzogin Kate: Urteil im Oben-ohne-Porzess

Die französische Justiz hat das Klatschmagazin "Closer" wegen Oben-ohne-Fotos der britischen Herzogin Kate verurteilt. Das Strafgericht der Pariser Vorstadt Nanterre sprach der 35-Jährigen und ihrem Ehemann Prinz William am Dienstag 100.000 Euro Schadenersatz zu. Die Veröffentlichung der Paparazzi-Fotos der barbusigen Kate hatte vor fünf Jahren für Aufsehen gesorgt und das Königshaus empört. Vor Gericht gestellt wurden die Chefredakteurin von "Closer", der frühere Verlagschef sowie zwei Paparazzi.

Nachwuchs im Kensington-Palast

Noch bessere Nachrichten machten am Vortag die Runde. Der britische Prinz William und seine Frau Kate erwarten ihr drittes Kind. "Die Queen und Mitglieder beider Familien sind über die Neuigkeiten hoch erfreut", hieß es in einer Mitteilung des Kensington-Palast am Montag. Das Paar hat bereits einen Sohn und eine Tochter, Prinz George und Prinzessin Charlotte. Ob Mädchen oder Bub: Das dritte Kind der Royals nimmt Rang fünf in der Thronfolge ein.

Für Königin Elizabeth II. wäre es bereits das sechste Urenkelkind. Auch die 91-Jährige und alle Familienangehörigen des Paars seien "entzückt", hieß es weiter. Premierministerin Theresa May gratulierte dem Paar umgehend. Auf Twitter schrieb sie: "Das sind fantastische Neuigkeiten."

Ein möglicher Geburtstermin wurde ebenso wenig genannt wie das Geschlecht des Kindes. Allerdings ließ der Palast verlautbaren, dass die 35-jährige Kate wie schon bei den vorherigen Schwangerschaften unter starker morgendlicher Übelkeit leide. Sie müsse daher einen für Montag geplanten Termin in einem Familienzentrum in London absagen.

Stilkritik: Herzogin Kates Kleiderwahl 2017

(APA/AFP)