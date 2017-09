Erster gemeinsamer Auftritt: Verlobungsgerüchte um Meghan Markle und Prinz Harry

Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle nahmen nun den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung in Angriff: den ersten öffentlichen Auftritt. Für ein (männliches) Mitglied des britischen Königshauses ein großer Schritt, heißt es nicht vor der ganzen Weltöffentlichkeit: "Seht her, das ist meine Freundin".

Hand in Hand besuchten der 33-jährige Enkel der britischen Queen und die 36-jährige US-Schauspielerin am Montag in Toronto ein Rollstuhl-Tennismatch, das im Rahmen der Invictus Games stattfand. Nebeneinandersitzend sahen sie sich dann das Spiel an, plauderten, flirteten. Und Markle zeigte, dass sie die royalen Kernkompetenzen Winken, Lächeln, Applaudieren perfekt beherrscht.

Meghan Markle: Schauspielerin, Aktivistin - und bald Prinzessin?

Konservative Kleidung, wie man sie aus dem britischen Königshaus gewohnt ist, gönnt sich die US-Amerikanerin glücklicherweise noch nicht: Sie kam in zerrissenen Jeans und Oversize-Hemd, dazu trug sie flache Lederballerinas und einen Ledershopper, beides cognacfarben, sowie große Sonnenbrillen.

Bei der Eröffnung noch nicht nebeneinander - dafür neben Melania Trump

Bereits am Samstag hatten sie an der Eröffnungsfeier des Sportwettkampfs für verwundete Soldaten und Veteranen teilgenommen. Allerdings saß der Prinz neben US-First Lady Melania Trump, während Markle - in weinrotem Kleid mit gleichfarbiger Lederjacke - mehrere Meter entfernt Platz nahm.

Prinz Harry hatte die Invictus Games 2014 ins Leben gerufen. Dieses Jahr fanden sie zum dritten Mal statt. Laut seiner Terminplanung wird der 33-Jährige während der gesamten achttägigen Veranstaltung bei Markle wohnen. Die Schauspielerin aus Los Angeles lebt seit einigen Jahren in der kanadischen Stadt.

Wann gibt es die Verlobung?

Dass sie ein Paar und glücklich verliebt sind, hatte die 36-Jährige erst Anfang des Monats in einer Coverstory des US-Magazins "Vanity Fair" bestätigt - was die Spekulationen um eine anstehende Verlobung des Paares hochschaukelte. Auch, weil Markle in dem Interview mehrmals implizit die Möglichkeit einer Verlobung andeutete.

Derartig große Interviews sind selbst für Royals selten, für Freunde oder Freundinnen von Prinzen und Prinzessinnen aber eigentlich ein rotes Tuch, weswegen die US- und UK-Medien von einer medialen Verlobungsvorbereitung des Palastes ausgingen. Sie rechnen mit einer Verlobungsverkündung im Herbst 2017.

Der Prinz und die Schauspielerin sind seit gut einem Jahr ein Paar. Der britische Königshof hatte im Herbst 2016 die Beziehung in einer Presseaussendung bestätigt.

