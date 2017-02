Modeklasse und Modeschule laden zum Finale

Mit den Abschlussschauen der Modeklasse an der Universität für angewandte Kunst und der Wiener Modeschule Hetzendorf zeigen junge Designtalente im Juni, was sie alles können. Die immer ausverkaufte Show Angewandte gibt es wegen der großen Nachfrage heuer am 9. Juni in der Kunsthalle im Museumsquartier zweimal. Die Modeschüler laden am 15. und 16. Juni wieder ins Fashionzelt in ihrem Schlosspark.

"Seit vielen Jahren ist die Show Angewandte restlos ausverkauft, deshalb werden heuer erstmals zwei Shows laufen, um 18.30 und um 20.30 Uhr", teilten die Organisatoren mit. Hussein Chalayan, britischer Designer und Konzept-Künstler, leitet seit Herbst 2014 die Modeklasse und hat zum zweiten Mal die Federführung über die Abschlussschau inne. Im Rahmen der Show 16 um 20.30 Uhr werden das Fred-Adlmüller-Stipendium (2.700 Euro), der Rondo Vöslauer Modepreis (3.000 Euro und Publikation) und der Indie Magazine Award (Publikation) vergeben.

Gleich vier Schauen an zwei Tagen veranstalten die Modeschülerinnen in Hetzendorf: 1.500 Tickets, rund 200 Kreationen und ein 60 Meter langer Catwalk sind die beeindruckenden Eckdaten. Der Jahresschwerpunkt "grenzen_los" wird auch durch geöffnete Zeltwände mit Einbeziehung der Parklandschaft und einem Catwalk in Form einer Endlosschleife thematisiert. Erstmals gibt es eine "VIP-&-Presse-Show" mit heimischen Designern und Modeschöpferinnen, Stylisten und Absolventen. In diesem Rahmen werden auch die Stipendien der Stadt Wien und der Award des Vereins der FörderInnen der Modeschule Wien vergeben.

Info Show Angewandte 16: Donnerstag, 9. Juni, um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, Kunsthalle Wien, Museumsquartier, 1070 Wien, Museumsplatz 1, Kartenverkauf: www.oeticket.com - Preise: VVK 25 Euro, Abendkassa 32 Euro. Show 16 der Modeschule Hetzendorf "grenzen_los": Pre-Show am Mittwoch, 15. Juni, um 18.00 Uhr; VIP-&-Presse-Show am Mittwoch, 15. Juni, um 20.30 Uhr; weitere Showtermine am Donnerstag, 16. Juni, um 18.00 und 20.30 Uhr, Modeschule Hetzendorf, Wien 12, Hetzendorfer Straße 79, Vorverkauf: www.modeschule.wien.at - Preise: zwölf bis 25 Euro.

(APA)