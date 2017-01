Startschuss für die Ballsaison

Der offizielle Startschuss fiel ja schon am 11. November (mit dem Rotkreuzball am gleichen Tag) – aber irgendwie kommt dann doch immer die Weihnachtszeit dazwischen. Die ist jetzt vorbei, und mit Silvester hat die Ballsaison nun wieder wirklich Fahrt aufgenommen. Etwa in der Wiener Hofburg.

Dort, wo in einem Winter rund 60.000 Menschen tanzen, ging am Samstagabend unter dem Motto „The Rhythm of Vienna“ der eigene Hausball, ehemals Kaiserball, über die Bühne. Bei 11.000 Paar Gerstner-Würstel und 2000 Flaschen Sekt begrüßten rund 2500 Besucher aus dem In- und Ausland hier das Jahr 2017 mit Walzer auf dem Tanzparkett, Konfettiregen und Korkenknallen.

Der Einladung von Hofburg-Direktorin Alexandra Kaszay waren auch prominente Gäste wie beispielsweise Schauspielerin Kerstin Ibald, Sängerin und Musikmanagerin Marika Lichter, Choreograf Renato Zanella, Unternehmer Hans Peter Spak sowie die Modedesigner Anelia Peschev und Jürgen Christian Hörl gefolgt. Letzterer freute sich über eine „unvergessliche Silvesternacht in einem einzigartigen Ambiente“. Gefeiert wurde bei Pop- und Elektromusik in der Disco bis in die Morgenstunden.

Zwanzigerjahre-Dresscode

Auch im Wiener Rathaus wurde ins neue Jahr getanzt – wie auch im Concordia-Schlössl vor dem Zentralfriedhof. Das Haus aus dem Jahr 1900, lang für seine Schnitzelkreationen bekannt, hat sich im Vorjahr als Treffpunkt für Freunde des Charmes vergangener Zeiten neu erfunden und lud zu Silvester zum ersten Mal, mit Zwanzigerjahre-Dresscode, zu einem Vintage-Ball – samt Absinth-Bar, Burlesque-Show, Swing und Charleston. Durch das Programm führte Moderator Albert Alel Kessler. Höhepunkt des Abends war ein Feuerwerk vor der Kulisse des Schlosses.

Erster Auftritt von Großbauer

Weiter geht es dann am 12. Jänner in der Hofburg mit dem Zuckerbäckerball und seinen 3000 Torten, tags darauf folgen der Blumen- und der Steirerball, für den es heuer im Dezember erstmals einen (einmaligen) Auffrischungstanzkurs gab. Am Samstag finden der WU- und der Niederösterreichische Bauernbundball (im Wiener Austria Center) statt – während der sogenannte Hauptstadtball die Hauptstadt Niederösterreichs meint und folglich in St. Pölten steigt.

Termin für den nicht nur unter Musikfreunden beliebten Philharmonikerball ist heuer der 19. Jänner, der Kartenverkauf beginnt traditionell spät, am 9. Jänner. Maria Großbauer, Frau des Philharmonikerchefs Andreas Großbauer, wird dann zumindest ihre erste große Pressekonferenz schon hinter sich haben: Sie verantwortet heuer zum ersten Mal als Nachfolgerin von Desirée Treichl-Stürgkh den Opernball, der heuer am 23. Februar stattfindet.

Davor wird es mit den Friseurterminen vor allem am 28. Jänner eng werden: An diesem Tag zeigt Wien die große Vielfalt der Ballkultur. Neben dem Ärzteball (Hofburg) und dem Ball der Wissenschaften (Rathaus) steigen der Ball der Landwirtschaft (organisiert von den Wiener Landfrauen und der Wiener Landwirtschaftskammer im Ballsaal des Grand Hotels an der Ringstraße), der Kärntner Ball (Arcotel Wimberger), der Regenbogenball (Parkhotel Schönbrunn), der Ball der Sargfabrik und der Ball der Gewichtheber (Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz), in Graz außerdem die große Opernredoute.

In Wien nicht zu vergessen der Hip-Hop-Ball, der bei seiner Premiere im Vorjahr offenbar ausreichend Anklang für eine Wiederholung gefunden hat. Selbiges gilt für den Ball der Wiener Sängerknaben, auch er findet heuer zum zweiten Mal statt (am 27. Jänner im Kursalon Hübner).

Weitere etablierte Fixpunkte sind der Jägerball (30. Jänner), der Ball der Wiener Wirtschaft (11. Februar) und der Kaffeesiederball (17. Februar) – selbiger unter der neuen Führung von Anna Karnitscher vom Café Weidinger, die Maximilian Platzer abgelöst hat.

Juristen und Elmayer

Das Ende der Ballsaison läutet dann wie immer der Opernball am letzten Donnerstag im Fasching ein, auf ihn folgen noch der Bonbonball (24. Februar. Am gleichen Tag tanzen die Immobilienwirtschaft und der Steirische Bauernbund), der Juristenball (25. Februar) und die traditionellen Schlusslichter, Rudolfina-Redoute und Elmayer-Kränzchen.

DIE WICHTIGSTEN BÄLLE 2017 12. Jänner: Zuckerbäckerball 13. Jänner: Steirerball 14. Jänner: WU-Ball, NÖ Bauernbundball 19. Jänner: Philharmonikerball 21. Jänner: 75. Ball der Pharmacie, Ball der Industrie und Technik 26. Jänner: TU-Ball 28. Jänner: Grazer Opernredoute, Ball der Wissenschaften, Ärzteball 30. Jänner: Jägerball 11. Februar: Ball der Wiener Wirtschaft 17. Februar: Kaffeesiederball 23. Februar: Opernball 24. Februar: Bonbonball, Ball der Immobilienwirtschaft, Steirischer Bauernbundball 25. Februar: Juristenball 27. Februar: Rudolfina-Redoute 28. Februar: Elmayer-Kränzchen 24. März: Filmball 25. März: Dancer Against Cancer

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.01.2017)