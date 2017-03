Teak: Edel, praktisch und umstritten

Frisch gefällt soll das Holz des Teakbaums nach Leder riechen, und tatsächlich duftet es nicht nur danach, es ist auch ähnlich zäh: Der Teakbaum ist nicht zuletzt dank dieser Qualität eines der bekanntesten Materialien für Gartenmöbel. Der hohe Ölgehalt des Holzes macht Teak widerstandsfähig gegenüber Krankheiten, Schädlingen, Wettereinflüssen. Selbst das geschnittene Holz muss nicht zwingend mit Öl oder Polituren behandelt werden, um Wasser und/oder der Witterung standzuhalten: Es ist einfach nachzuvollziehen, warum Teakholz so ideal als Outdoor-Möbel­material ist. In Indien wurde das robuste Holz zum Bau von Türen, Balken, Säulen verwendet – Termiten zum Beispiel haben dagegen keine Chance.

Allerdings ist die Herstellung, Reise, Gewinnung solch tropischer Edelhölzer, wie eben Teak eines ist, nicht unumstritten – die Fragen der Nachhaltigkeit sowohl ökologischer wie auch regionaler Art spielen dabei eine große Rolle. Doch wie soll der Endverbraucher mit dem – den Look vieler Gärten so definierenden – Holz umgehen? Kaufen – oder doch lieber umsteigen?

Rohstoff. Teakholz ist in Europa wahrlich ein Exot, zumindest, wenn man nach den Kilometern geht, die es reisen muss, um beim Endverbraucher anzukommen: Teak stammt häufig aus Indonesien, von großen Plantagen. Andere wichtige Exporteure des Holzes sind Indien oder Malaysia. In Burmas Wäldern wächst unterdessen beinahe die Hälfte des natürlich vorkommenden Teakbestandes. Der Baum wurde allerdings auch exportiert in Länder, in denen er natürlicherweise nicht vorkommen würde: Mittlerweile werden Teakplantagen auch in afrikanischen Staaten oder in der Karibik bewirtschaftet – das Klima dort passt auch für den Riesenbaum, der bis zu 40 Meter hoch wird. (Freilich: Ausnahmen – wie der höchste Teakbaum der Welt im indischen Kerala mit einer Höhe von 47,5 Metern – bestätigen in puncto Größe die Regel.)

Riesenhaft. Durchschnittlich werden Teakbäume 40 Meter hoch. Der höchste Teakbaum der Welt misst 47,5 Meter. – (c) imago/Xinhua

Die Baum- und Waldbestände werden teilweise von staatlichen oder staatsnahen Unternehmen kontrolliert; die Plantagen und die Teakholz-Weiterverarbeitung sind definierend für die Wirtschaft mancher dieser Länder. Denkt man an den Markt für Teakholz, gibt es meist zwei Komponenten, die einander vielleicht sogar bedingen: Einerseits wären da Teakholzfonds für Investoren, die in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen sorgten: Die Versprechen der Fondsanbieter waren schwer zu überprüfen, wächst Holz doch langsam; 20 bis 25 Jahre muss man in der Regel warten, um einen Teakbaum fällen zu können und ihn anschließend ertragreich weiterzuverarbeiten (und selbst das ist schon die schnelle Tour: Alte Teakbäume können bis zu 100 Jahre wachsen. Altes Teakholz erzielt auch wesentlich höhere Preise.). Fonds dieser Art rutschten reihenweise in die Insolvenz, nicht ohne davor zahlreiche Anleger anzuwerben, häufig unter dem Deckmantel eines „grünen“ Investments. Andererseits: „Der Markt für Teakholz ist schwierig zu durchschauen. Es gibt keine echte Preistransparenz und keine belastbaren Indizes“, schrieb die deutsche „Zeit“ 2014.

Immerhin hat der Anbau und Handel von Teakholz sogar politische Implikationen. Im Kampf um die Unabhängigkeit des Südsudan gab es auf den verschiedenen Seiten der Konfliktparteien „blutiges Öl“ genauso wie „blutiges Teakholz“, deren Erträge zum Kauf von militärischem Gerät genutzt wurden. (Heute wird versucht, im unabhängigen Südsudan die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Ölförderung zu reduzieren – über die kommerzielle Verwertung der Teakbestände.)

Robust. Die Oberfläche von Teakholz ist höchst wasserresistent; so wird Teak gern im Schiffsbau verwendet. – (c) imago stock&people

Alternativlos? Für Kunden ist der Umgang mit dem bekannten und beliebten Material also umso schwieriger. Wo steht man denn nun, wenn man sich für das robuste Holz entscheidet? Tatsächlich verlässlich sind die Zertifikate des Forest Stewardship Councils (FSC): Es bestätigt verantwortungsvollen Umgang mit Wäldern und in der Weiterverarbeitung des Holzes – sowohl auf Umwelt- als auch Gesellschaftsebene. Ein Augenmerk darauf kann die Entscheidung für Teak leichter machen, und auch ein direktes Gespräch mit dem Händler kann Klarheit über die Ursprünge des Holzes schaffen. (Der renommierte Möbelhersteller Gloster etwa betreibt seine eigene Plantage und zeichnet die „Geschichte“ eines jeden Baumes dort auf.) Bekannte Teak-Alternativen (wie Angélique- oder Irok-Holz) haben ebenfalls lange Transportwege hinter sich – was schließlich zur wohl nachhaltigsten Teak-Variante führt: Vintagemöbel. Sie sind immerhin schon gebaut – und Teak hält ja ewig.