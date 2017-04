Jeff Koons designt für Louis Vuitton

Die Mona Lisa lächelt künftig geheimnisvoll von exklusiven Taschen. Der US-Künstler Jeff Koons gestaltet im Auftrag des Luxuskonzerns Louis Vuitton (LVMH) eine Kollektion mit dem Bild von Leonardo da Vinci und anderen berühmten Kunstwerken. Die Taschen sollen am 28. April auf den Markt kommen.

"Ich erkunde gerne die gesamten kreativen Möglichkeiten der Kunst", sagte Koons der Zeitung. Insgesamt will Koons fünf Kunstwerke auf Taschen und Rucksäcke drucken lassen. Darunter sind neben der Mona Lisa auch Vincent Van Goghs "Weizenfeld mit Zypressen", die "Tigerjagd" von Peter Paul Rubens, "Mars, Venus und Amor" von Tizian und "Mädchen mit Hund" von Jean Honoré Fragonard. Der US-Künstler hatte die Gemälde bereits im Jahr 2015 für seine Serie "Gazing Ball" großformatig nachmalen lassen. Vor die Motive setzte er jeweils eine schillernde blaue Kugel.

Die Kugel, die laut Koons den Erdball symbolisiert, fehle auf den Taschen, sagte der Künstler. Stattdessen leuchteten sein Monogramm und die Namen der Künstler. Von den Museen, in denen die Gemälde hängen, hat sich der LVMH-Konzern die Erlaubnis zum Nachdruck der Werke eingeholt. Dafür erhalten die Museen eine Gewinnbeteiligung. Außerdem durfte Koons als erster Künstler in der Geschichte von Louis Vuitton das berühmte Monogram umgestalten. So finden sich die Initialen "JK" dieses Mal ausnahmsweise neben den Letten des Hauses.