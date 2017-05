Fit für den Muttertag: Was ist das bloß für eine Blume?

Das Blumenquiz Zum Einstieg etwas Leichtes. Sie ist das Symbol für zärtliche Erinnerung sowie für Abschied in Liebe und eine klassische Muttertagsblume. Wie heißt sie? Lange galt sie als Symbol für Spießigkeit. Doch mittlerweile ist sie wieder voll im Trend. Um welche Blume handelt es sich? Eine weitere beliebte Blume, die gern am Muttertag weitergereicht wird. Es handelt sich dabei um eine ... Ihre Früchte schmecken gut. Um die Blüte welcher Pflanze handelt es sich hier? Ihr Ursprung liegt in den peruanischen Anden. Ihre Blüten machen sich auch auf jeder Muttertagstorte sehr nett. Es handelt sich um die ... Diese Pflanze ist momentan bei den städtischen Wiener Gärtnern sehr beliebt und daher auch auf vielen Straßen und in Parks der Hauptstadt zu sehen. Um welche Blume handelt es sich? Sehr lieblich wachsen diese fröhlichen Bauerngartenblumen auch auf Blumenwiesen. Kombiniert in weiß, rose und rot geben sie ein tolles Bild ab. Welche Blume ist hier zu sehen? Wer sie sieht, denkt unweigerlich an Sommerurlaub. Wie heißt diese mediterrane Kübelpflanze? Sie rankt sich auch gern an Gärten und ist dort besonders schön anzusehen. Es gibt rund 300 Arten von ihr. Von wem ist die Rede? Sie sieht schon optisch wie die passende Muttertagsblume aus. Um wen handelt es sich? Hier ist natürlich ein typisches Lavendelfeld in der Provence (beliebtes Motiv bei Senanque) zu sehen. Wobei wird der wohlriechende Lavendel aber aufgrund des hohen Zuckergehalts seines Nektars noch genutzt? Es ist leider kein Tipp, wenn hier verraten wird, dass diese Blume einen sonnigen Charakter hat. Welche Blume ist hier zu sehen? Der berühmte Naturforscher Alexander von Humboldt (1769-1859) brachte diese Blume erstmals nach Deutschland. Um welche Blume handelt es sich? Hatten wir diese Blume nicht schon einmal? Nein. Es handelt sich um das Exemplar einer ... Wir sind bisher rosenfrei durch das Quiz gekommen. Diese klassische Blume ist gar nicht leicht zu erkennen. Daher eine knifflige Frage: Ist es etwa doch eine Rose?