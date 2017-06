Die Erfindung des Lächelns

Um 1900 wurde in Paris die Leiche einer Frau – vermutlich einer Selbstmörderin – aus der Seine gefischt. Sie kam ins Leichenschauhaus, wo man so fasziniert von ihrem friedvoll lächelnden Gesicht war, dass man einen Gipsabdruck abnahm. Von dieser Totenmaske entstanden in der Folge unzählige Kopien, bald hing sie als morbides Einrichtungsaccessoire in vielen Zimmern und Ateliers. Das Lächeln der „Unbekannten aus der Seine“ inspirierte die Künstler. In ihrem Gesicht war natürlich gar kein oder zumindest nur scheinbares Lächeln, ihr Gesichtsausdruck sagte auch nichts darüber aus, wie die letzten Sekunden ihres Lebens gewesen waren. Die Vorstellung aber, dass wir beim Sterben lächelnd Abschied nehmen, hat viele bewegt.