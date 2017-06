Lesen, hören, reisen: Der Sommer 2017

Jeder Sommer hat seine eigene Geschichte: Wir unterscheiden nach verregneten und heißen Ferien, erinnern uns an die kalten Augustwochen, in denen wir als Kinder – um jeden Badespaß betrogen – mit langen Hosen im Zimmer saßen und überlegten, ob man mit den Eltern doch die Thermen besuchen sollte. Wir wissen, welcher Sommer der mit den endlos heißen Wochen war, in denen wir fast schon im Bad übernachteten und trotzdem inständig beteten, die Hitzewelle möge ein bisschen weniger stark sein. Eltern können meist ziemlich genau sagen, in welchem Jahr sie mit ihren Kindern das erste Mal zelten gingen, Teenager werden nie jene Ferien vergessen, in denen die Jugendliebe Schluss machte. Einen blöderen Zeitpunkt hätte es nämlich gar nicht geben können. Und für Maturanten hat der Sommer von jeher einen ganz eigenen Zauber der Freiheit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.06.2017)