Mini-Armbrust: Fidget Spinner sind passé

Kleine Kunsstoff-Armbrüste, in die Zahnstocher eingespannt werden, sind dabei, den Fidget Spinner als Spielzeug-Must-have abzulösen. Ihren Siegeszug begannen die kleinen Geräte in China. Der Hype ist nun dabei, in die USA und nach Europa überzuschwappen.

Ganz ungefährlich sind die Gerätschaften nicht. Die Armbrüste im Kleinformat können Zahnstocher etwa einige Zentimeter tief in einen Apfel bohren. Und das macht Eltern in China besorgt: Teilweise wird dort von Eltern ein Verbot der Mini-Armbrust an Schulen gefordert. Der Verkauf des Spielzeugs soll mittlerweile in Landesteilen Chinas schon gestoppt worden sein.

Immerhin können in die Miniwaffe auch Nägel eingespannt werden - was schon vorgekommen sein soll. Auch Nadeln können eingesetzt werden.

(Red.)