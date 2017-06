Christian Louboutin öffnet den Farbfächer

Nude ist ein modischer Farbton. Die Idee dahinter ist einfach: Der Schein von Nacktheit reizt immer und hautfarbene Pumps ziehen die Beine der Trägerin zum Beispiel optisch in die Länge - vorausgesetzt die Farbe passt. Und die passt nicht bei jedem. In der Mode- und Kosmetikindustrie orientiert sich der illusorische Ton nämlich häufig an einer europäischen, hellen Vorlage. Christian Louboutin wünscht sich hier mehr Diversität. Für die anbrechende Sommersaison hat das bekannte Schuhlabel mit den roten Sohlen zwei neue Modelle in sieben Hauttönen präsentiert. Cherrysandal kommt mit Plateausohle und einem transparenten Slingback, während die Christeriva eine ballettöse Sandale mit Schnürung am Knöchel ist.

Nude is not a colour; it’s a concept. Christian Louboutin

2013 brachte Christian Louboutin erstmals vier nudefarbene Schuhmodelle auf den Markt. Drei Jahre später vergrößerte das Unternehmen sein Spektrum weiter, im vergangenen Jahr gab es das Ballerina-Modell "Solasofia" bereits in sieben Nuancen.

