Zaungast bei der Paartherapie

So einfach ist es für die wenigsten, in einer Beziehung über große Probleme zu sprechen. Was einen am Partner stört, warum man nicht glücklich ist – schon gegenüber der Person, die man liebt oder zumindest einmal geliebt hat, solche schmerzhaften Wahrheiten zu formulieren, kostet Überwindung. Noch mehr, wenn man in einem Raum mit einer Therapeutin sitzt, die mit wachem Blick die Konversation zwischen den Partnern verfolgt. Und erst recht, wenn da zusätzlich Tausende stumme Zuhörer sind: Die Abonnenten des „Where Should We Begin?“-Podcasts, die seit Ende Mai via Internet dem Intimsten lauschen können, was zwei Menschen auf emotionaler Ebene durchmachen können: der Paartherapie.