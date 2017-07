Beste Freunde in der Fremde

Plötzlich ist sie neben mir gestanden, und ich erinnere mich bis heute nicht, worüber wir gesprochen haben. Der Raum war jedenfalls voller Austauschstudenten, Musik, Hormone und Gewirr aus Sprachen. Die erste Kennenlernparty im neuen Semester, und wir waren neugierig, ob hier jemand war, der bald zu unseren engsten Freunden zählen würde. Es stellte sich heraus, sie stand schon die ganze Zeit neben mir. Mein Vormieter, dessen Semester sich in Spanien zu Ende neigte, hatte die kleine Italienerin mit den dunkelbraunen Haaren und den weißen Zähnen angesprochen. Wir waren uns sympathisch genug, etwas für den nächsten Tag auszumachen, und der Anfang war somit gemacht. Für den Rest des Jahres waren wir unzertrennlich. Sind es in gewisser Weise bis heute, elf Jahre danach – trotz oder gerade weil wir Tausende Kilometer entfernt voneinander wohnen. Ich in Wien, sie zuerst in Mailand, jetzt in Paris.



SMS aus dem Kreißsaal