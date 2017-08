Film über erste Liebe schwuler Buben als Netz-Hit

Nachdem sich der schüchterne Sherwin nicht selbst traut, den Buben, in den er sich verliebt hat, anzusprechen, macht sich sein Herz selbst auf den Weg. Das ist die Geschichte, in ihrer Kurzform, wie sie "In a Heartbeat" erzählt.

Der vierminütige, dialogfreie Animationsfilm wurde von Esteban Bravo und Beth David am Ringling College of Art and Design in Sarasota, Florida realisiert. Die Studenten finanzierten die Abschlussarbeit via Kickstarter. "Dieser Film ist nicht nur der Höhepunkt unserer vierjährigen Ausbildung (…), sondern auch Ausdruck eines Themas, das noch nie in der Computer-Animation behandelt wurde", sagte das Regieduo gegenüber "Eonline.com". 416 Personen spendeten über 14.191 US-Dollar, um das Projekt zu finanzieren - mehr als dreimal so viel, als die Studenten erhofft hatten.

Der "Huffington Post" sagten die jungen Filmemacher: "Wir hoffen, dass der Film jenen, die sich mit den Charakteren identifizieren, gefällt. Und dass alle anderen ein bisschen Verständnis bekommen für diese Erfahrungen." In der queeren Community kann gerade die erste Liebe häufig eine große Herausforderung sein.

