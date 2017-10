Backstage-Beauty: Auffallen mit Farbe

Es müssen ja nicht immer klassisch-dunkle Smokey Eyes sein oder der natürliche Nude-Look mit höchstens zartrosa Bäckchen. ­Auffallen und ein vielfarbiges Statement setzen ist – wenn man dafür mutig genug ist – ­ in der neuen Saison ebenso gefragt. Zumindest, wenn es nach einigen Labels Schließen Look bei Versace. – (c) Beigestellt bei internationalen Modeschauen geht, kann man auch kräftiger in den Farbtopf greifen. Bei Versace etwa wurden die Haare der Models mit bunten Strähnen von Blau über Orange bis hin zu Gelb aufgehübscht. Dazu wurde schwarzer Lidschatten großflächig aufgetragen. Bei Desigual und Prabal Gurung griff man zu Grün und Rot, um die Augenpartie extra zu betonen. Schließen Look bei Desigual. – (c) Beigestellt

Auch hier wird der Lidschatten nicht normal auf das Lid aufgetragen, sondern grafisch appliziert. Das ­fordert nicht nur einiges an Übung im Umgang mit Pinsel und Farbe, sondern ist in Sachen Alltagstauglichkeit auch nur eingeschränkt tragbar. Dafür kann man damit aber ­grauen Herbst- und ­Wintertagen mehr Farbe einhauchen. Beauty: Alles für die Schönheit