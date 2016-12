In der Weihnachtszeit, so sagt man, liegt etwas Besonderes in der Luft. Ich finde ja, dass das auch noch auf die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zutrifft. Da stellen sich bei mir nämlich die Neujahrsgefühle ein: eine Art Hoffnung, die aufkeimt und mich – trotz teilweise besseren Wissens – Neujahrsvorsätze schmieden lässt.

Das dürften, wenn man neuesten Umfragen glaubt, immer weniger Menschen machen. Knapp die Hälfte hat es aufgegeben, mit Vorsätzen ins neue Jahr zu starten, zeigt eine aktuelle Akonsult-Umfrage unter 600 Personen. Vermutlich, weil man sie meist sowieso nicht umsetzt. Dennoch würde sich jeder Fünfte gern gesünder ernähren, jeder Sechste hat vor, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, und jeder Zehnte will sich mehr bewegen. Mich können Sie zu all diesen Gruppen zählen. Ich habe mir für 2017 wieder (zu) viel vorgenommen. Mein Mehr-Sport-Vorsatz hat sich in den vergangenen Jahren schon zu einer Art Tradition entwickelt, und langsam weiß ich auch, wie ich mich tatsächlich länger als eine Woche daran halte. Den ersten dafür nötigen Motivationsschub brachte das Christkind in Form von neuen Sportsachen. Für den zweiten habe ich selbst gesorgt und mich für einen neuerlichen Halbmarathon angemeldet. Damit ist mein Neujahrsvorsatz zumindest für das erste Jahresdrittel gesichert. Denn der Vienna City Marathon, bei dem ich starten werde, findet am 23. April statt. Zumindest bis dahin muss trainiert werden. Deshalb habe ich mir einen 16-wöchigen personalisierten Trainingsplan besorgt. Unter www.lauftipps.ch muss man lediglich den Maximalpuls, die bisherigen Leistungen und das Wettkampfdatum eintragen, wenig später steht der kostenlose Plan. Damit habe ich schon gute Erfahrungen gemacht.

Die Vorbereitung für meinen sportlichen Neujahrsvorsatz ist somit abgeschlossen. Die Umsetzung läuft ab 1. Jänner – laut meinem Plan zumindest für 558,9 Trainingskilometer. Ob meine Neujahrsgefühle dafür auch stark genug sind, werde ich Sie wissen lassen.

