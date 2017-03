Leichtfüßig über den Schnee. Nur nicht rückwärts, bitte!

In Tagen wie diesen aber, wo erste Frühlingsansätze große Löcher in die Schneedecke auf den Bergen gerissen haben, können es gerade die Tourengeher sein, die am Ende lächeln und genießen. Mit nichts anderem ist man so gut für verschiedene Untergründe auf ein und derselben Tour gerüstet wie mit den an- und abschnallbaren großen Sohlen.

Moderne Exemplare sind so schmal und leicht, dass sie beim Gehen überhaupt nicht stören. Zum Vergleich: Ein leichter Wanderschuh und ein Schneeschuh wiegen zusammen ein Drittel weniger als ein Tourenskischuh allein! Bloß vom Versuch, mit Schneeschuhen rückwärts zu gehen – etwa um ein Fotomotiv ganz aufs Bild zu bekommen – rate ich ab: Weil die Ferse lose ist, kippt der Schneeschuh hinten runter und krallt sich fest.

Auch beim Vorwärtsgehen natürlich. Auf hartem Schnee, selbst auf Eis halten die Zähne wie angenagelt; da rutscht schon eher einmal ein Stock weg. Klar, die Gefahr, dass eine Spitze keinen Halt findet, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass das gesamte, an der Unterseite des Schneeschuhs angebrachte metallene Gebiss auslässt. Führt ein Weg andererseits über eine apere Wiese oder Steine, steigt man einfach aus den Schneeschuhen heraus und hängt sie zum Beispiel an den Rucksack.

Bei meiner Tour war das nicht nötig. Ich bin von der Rabl-Kreuz-Hütte, die nahe dem steirischen Waldbach auf 1350 Meter Seehöhe liegt, auf den Hochwechsel (1743m) gegangen. Die Tour wird in dem sehr informativen Schneeschuhführer „Steiermark“ von Silvia Sarcletti und Elisabeth Zienitzer (Bergverlag Rother) für Anfänger empfohlen; die Autorinnen beschreiben 62 Touren quer über die Steiermark, vom Hochwechsel an der Grenze zu NÖ bis zum Schoberriegel in Kärnten.

Eine Wanderin, die mir in Bergschuhen begegnete, gab mir angesichts vieler eisiger Stellen neidlos recht: „Die Schneeschuhe sind gut heute. Die rutschen nicht!“

