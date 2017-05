Vor Ort: Finnland

Finnland feiert heuer seinen 100. Geburtstag, Geschenke gibt es da genug. Ein ganz großes ist nun ein neuer Nationalpark, der vierzigste im Land der Seen und Wälder: Am 17. Juni wird das traditionelle Wandergebiet Hossa in der Kainuu-Region derart geadelt. Ein schönes Stück Landschaft für Kanufahrten durch schmale Kanäle und Seen, ein guter Ort für Outdoorabenteuer – und selbst für Tauchgänge.

www.visitfinland.com