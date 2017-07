Wie benimmt man sich im Ausland? Egal, ob am Strand oder bei Tisch, kulturelle Fallen lauern für Touristen an allen Ecken der Landkarte.

Sie werden auf ihrem Roadtrip durch die USA von der Polizei aufgehalten, was tun Sie jetzt nicht?

Was könnte passieren, wenn Sie in Italien zum rockigen Satansgruß ansetzen?

Das "Jantegesetz" besagt, dass sich keiner besser darstellen sollte als seine Mitmenschen. Wo ist dieser Verhaltensgrundsatz beheimatet?

Sie sitzen in Sri Lanka in einem Imbiss und deuten auf den Kühlschrank, ob Sie eine Dose nehmen dürfen? Als Antwort bekommen Sie ein Kopfwiegen? Was heißt das?

Wenn in der "Trambaix", also in der "Bim" in Barcelona neben Ihnen jemand niest, sagen Sie …

Was sollte man als anständiger Gast in Polen niemals ausschlagen?

Wie kann man sich in England als unzivilisierter Nicht-Brite outen?

Thailand-Urlauber wissen es bestimmt: Was sollte man bei einem Einheimischen besser nicht berühren, um ihn nicht zu beleidigen?

Über was sollte man sich als Mädchen beim Osterurlaub in Tschechien nicht wundern?

Was sollte man in Japan bei Tisch nicht machen?

Eine Frage zu den Nachbarn. Was macht der Schweizer wenn er "strählt"?

Wo werden Sie als Mann nicht komisch angesehen respektive in Gewahrsam genommen, wenn Sie einen Dolch im Gürtel tragen?