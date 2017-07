Was wird am häufigsten aus Hotelzimmern gestohlen?

Haben Sie schon einmal ein Handtuch aus dem Hotelzimmer mitgehen lassen? Machen Sie sich keine Sorgen, das ist normal. Jedenfalls wenn die Umfrage des Hotelguides "Welness Heaven" Recht behält. 1026 Hoteliers wurden hierfür befragt, welche Gegenstände am häufigsten von Gästen entwendet werden. Das Ergebnis: Handtücher und Bademäntel sind am interessantesten, gefolgt von Kleiderhaken, Seifen und Schreibwerkzeug. Neben diesen weniger aufregenden Gegenständen gibt es auch eine Reihe spektakulärer Ausreißer. Ein Hotelier aus Italien meldete ein gestohlenes Piano. In einem Hotel in Frankreich wurde ein Gast bei dem Versuch erwischt, einen ausgestopften Wildschweinkopf einzupacken. Ein Berliner Hotel vermisst den Kopf einer Regendusche, eine Hydromassage-Dusche und einen Toilettensitz.

Schließen Verteilung der am häufigsten gestohlenen Gegenstände in Hotel-Zimmern. – Wellness Heaven

Nicht alles ist inklusive

Insgesamt wurden 569 Hoteliers von 4-Sterne-Häusern sowie 457 von 5-Sterne-Hotels befragt, um das Diebesverhalten in Abhängigkeit vom Wohlstand der Gäste zu ermitteln. Siehe da, wer mehr für sein Hotelzimmer ausgibt, nimmt auch mehr aus diesem mit. So ist laut Wellness Heaven die Wahrscheinlichkeit, dass hochwertige TV-Geräte aus dem Zimmer geklaut werden, bei Gästen im 5-Sterne-Segment 10,4-fach höher als bei Reisenden in 4-Sterne-Hotels. Ebenso sind Kunstwerke in Luxushotels ein begehrtes Objekt (4,5-mal höhere Diebstahl-Wahrscheinlichkeit). Auch Tablet PCs und Matratzen werden in 5-Sterne-Häusern häufiger entwendet.

Schließen Unterschiede im Diebstahlsverhalten zwischen Gästen von 4-Sterne und 5-Sterne-Hotels. – Wellness Heaven

Gliedert man die Delinquenten nach ihrer Nationalität, ergibt sich laut dem Hotelguide ein differenzierteres Bild. Der deutsche Hotelgast folgt einem eher langweiligen Diebstahlverhalten: Neben Handtüchern und Bademänteln lässt er in erster Linie Kosmetik mitgehen. Genussorientierter geht der Österreicher ans Werk: Hier tauchen Geschirr und Kaffeemaschinen oben in der Skala auf. Holländische Hotelgäste sehen in ihren "Mitbringseln" vor allem den praktischen Nutzen: Zu ihren Favoriten zählen Glühbirnen und Toilettenpapier.

(sh. )