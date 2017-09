Bußgelder: Teures Rasen, Trinken und Telefonieren

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht – diese kann manchmal bei Autoreisen empfindlicher ausfallen, als man glaubt. Und dafür muss man sich gar nicht mit dem Mietwagen in exotischen Ländern am anderen Ende der Welt bewegen. Böse Überraschungen kann es auch gleich hinter der Grenze in Europa geben. So kann einem in der Schweiz für eine Geschwindigkeit jenseits der 100 Stundenkilometer innerorts Gefängnisaufenthalt drohen. Oder in Italien ab 1,5 Promille – in Dänemark ab 2,0 Promille – das Auto versteigert werden. Weshalb sich ein Blick in die Bestimmungen des Urlaubslandes auszahlen kann. Eine Übersicht nach aktuellen Untersuchungen der Buchungsplattform checkfelix.com und des ÖAMTC.

Trinken

In Sachen Alkohol verstehen die meisten Länder keinen Spaß. Die gängigste Promillegrenze liegt in Europa bei 0,5 Promille – zumindest für erfahrene Führerscheininhaber, für Fahranfänger auch darunter. Ausnahmen bilden Großbritannien (ohne Schottland), wo noch 0,8 Promille akzeptiert werden. In Polen ist dagegen schon bei 0,2 Promille das Ende der Toleranz erreicht, Tschechien hat sogar eine 0,0-Promille-Regelung.

Wobei neben den gesetzlichen Regelungen vor allem bei der Höhe der Bußgelder spürbare Unterschiede bestehen. Ganz besonders gründlich sollte man sich das „One for the road“-Glas je nach Einkommen in Dänemark und Großbritannien überlegen: In dem skandinavischen Land kann die Strafe bis zu einem Nettomonatsgehalt betragen, auf der Insel davon unabhängig bis zu 5710 Euro. In Schweden droht bereits ab 1,0 Promille eine Freiheitsstrafe von einem Monat, in Spanien ab 1,2 Promille eine von drei Monaten. Verglichen damit nehmen sich die 95 Euro, bei der die Strafen für Promillesünder in Kroatien beginnen, verhältnismäßig günstig aus.

Rasen

Auch das Thema „Freie Fahrt für freie Bürger“ ist höchstens bei den Lieblingsnachbarn wirklich populär, die mit 35 Euro für 20 zu schnell gefahrene Kilometer pro Stunde auch zu den günstigsten Ländern gehören. Im Vergleich dazu kosten die 20 km/h in Italien schon 170 Euro – und das auch nur, wenn man tagsüber erwischt wird. In der Nacht sind die Preise bei den südlichen Nachbarn nämlich um ein Drittel höher. Rund um die Uhr wird es dagegen in einigen anderen Ländern kostspielig, unter anderem in Österreich, das mit bis zu 2180 Euro Bußgeld zu den teuren Ländern für Raser gehört. Besonders teuer wird diese Regelübertretung in Großbritannien, wo bis zu 2890 Euro fällig werden können. In der Schweiz wird die Buße vom Einkommen abhängig berechnet und kann bis zu 60 Tagessätze betragen.

Parken

„Ich war nur ganz kurz etwas abholen“ klingt in einer fremden Sprache wahrscheinlich noch unglaubwürdiger als daheim – und kann auch deutlich mehr kosten. Zumal dann, wenn man auch noch mit einer Parkkralle festgesetzt wird. Aber auch ohne diese beginnen die Preise für Parksünder in Belgien bei 55 Euro, in Dänemark bei 70, in Norwegen bei 80 und in den Niederlanden bei 90 Euro.

Telefonieren

Wer glaubt, mit einem Kopfhörer beim Telefonieren auf der sicheren Seite zu sein, kann sich täuschen: In Spanien ist nämlich auch das nicht erlaubt und kann mit einem Bußgeld von 200 Euro geahndet werden, womit die Strafe gleich hoch ist wie in Dänemark. Noch teurer ist das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung in Großbritannien und den Niederlanden, wo jeweils 230 Euro fällig werden. Auch in Italien und Frankreich mit Tarifen von 160 beziehungsweise 135 Euro sollte man sich gut überlegen, ob die Investition in eine Freisprecheinrichtung nicht deutlich sinnvoller ist.

Zahlen

Wer glaubt, dass ein Ticket im Ausland einfach ignoriert werden könne, sitzt einem möglicherweise teuren Irrtum auf. Innerhalb der EU kann ein solches auch in Österreich eingetrieben werden oder bei einer Wiedereinreise eingehoben werden. Außerdem kann die Zahlungsmoral auch Auswirkungen auf den Preis haben: So verdoppeln sich Bußgelder in Italien, wenn sie nicht binnen 60 Tagen gezahlt werden; bei einer Begleichung innerhalb von fünf Tagen bekommt man dagegen 30 Prozent Nachlass.

Auch Frankreich und Spanien gewähren eine Art Skonto: Auf der iberischen Halbinsel reduziert sich eine Strafe sogar um die Hälfte, wenn innerhalb von 20 Tagen gezahlt wird. Hilfe bei Unsicherheiten mit ausländischen Strafen bietet unter anderen die Rechtsberatung des ÖAMTC. (SMA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.9.2017)