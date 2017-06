Mobiles Internet auf Reisen

Was bedeutet es für das Reiseerlebnis an sich, dass wir für die Benutzung unserer Mobiltelefone im europäischen Ausland nun nicht mehr zahlen als daheim? Gewiss: wer geschäftlich von A nach B muss, für den ist es eine Erleichterung, wenn er seine elektronische Post ohne Verarmungsrisiko erledigen kann. Doch für die einzig dem Entdecken oder Entspannen gewidmete Versetzung ins Ausland scheint mir die Antwort nicht so deutlich. Denken Sie beispielsweise an all das Gejammer, wenn auf einer Zugstrecke das WLAN im Waggon nicht funktioniert: mir leuchtet es nicht ein, dass all diese um ihren Zugang zum Internet gebrachten Zeitgenossen wirklich Wichtiges online zu erledigen haben, während die Landschaft an ihnen vorbeiflitzt. So eine Zugfahrt ist doch eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen man sich zurücklehnen, seinen Gedanken nachgehen oder endlich ein gutes Buch lesen kann. Und je schlechter das Internet funktioniert, desto weniger lockt die Ablenkung auf Twitter, Facebook und Instagram.

Ähnlich gespalten sehe ich die mobile Navigation. Natürlich nutze ich die einschlägige App meines Smartphones eifrig, und sie hat mir so manchen Holzweg erspart. Doch gleichzeitig gehen diese zwischenmenschlichen Kontakte verloren, die entstehen, wenn man Fremde nach dem Weg fragt. Wenn eine Gesellschaft über diese unzähligen kleinen Freundlichkeiten zusammengehalten wird, möchte ich mir nicht ausmalen, was es bedeutet, wenn wir eines Tages nicht einmal mehr ein „Scusi, where is the Trattoria Francesca?“ über die Lippen bekommen müssen.

