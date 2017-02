Keine Angst vor der Anleihenblase

(c) REUTERS (SHENG LI)

Wien. Platzt sie oder platzt sie nicht? Die Rede ist von der Blase auf dem Anleihenmarkt. Jim Cielinski, Leiter des Bereichs Anleihen bei Columbia Threadneedle, hält in einem Marktkommentar einen anhaltenden Ausverkauf von Anleihen für wahrscheinlich. Anlegern empfiehlt er, auf drei Faktoren zu achten, um abzuschätzen, wie weit die Kurse fallen und die Renditen im Gegenzug steigen könnten: die Inflationserwartung (steigende Inflation führt oft zu höheren Zinsen und damit zu Kursverlusten bei Anleihen), die Konjunktur in China sowie die geopolitische Entwicklung in Europa.

06.02.2017