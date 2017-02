FPÖ: Mücke und Elefant

Große Aufregung. Wieder einmal. „Zunehmende Nervosität in Strache-FPÖ“ hieß es gestern etwa der „Kronen Zeitung“. In den Sozialen Medien, deren führende Experten üblicherweise stets alles grundsätzlich für falsch halten, was die „Krone“ so schreibt, wird das in diesem Fall gern geglaubt. Also: Aufregung. Die FPÖ im freien Fall. Machtkampf zwischen Strache und Hofer. Und je mehr Letzterer das dementiert, desto glaubwürdiger erscheint das denen, die das glauben wollen. Hinzu kommt noch eine Umfrage, in der - warum auch immer - für die Sonntagsfrage eine "FPÖ mit Hofer" ausgewiesen wird.

