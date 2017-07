Innenminister Sobotkas Gespür für Inszenierung

Wolfgang Sobotka hat eine Vorliebe für späte Termine. Am Mittwoch bat er zur Pressekonferenz um 19.45 Uhr, um Erkenntnisse zum Doppelmord in Linz zu präsentieren. Und verkündete, dass es einen IS-Hintergrund zur Tat gebe. So wie er auch am 20. Jänner bei einem kurzfristig angesetzten Termin die Festnahme eines Terrorverdächtigen bekannt gegeben hatte: des 17-jährigen Lorenz K., der einen Anschlag geplant haben soll. Oder am 26. Jänner, als er um 18 Uhr zu Antiterroreinsätzen in Wien und Graz ins Ministerium lud.

(Print-Ausgabe, 07.07.2017)