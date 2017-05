Bekenntnisse (fast) aller Art

Gequälte Seelen verfolgt die Matura in Träumen noch bis ins hohe Alter. Man weiß ja, dass die Prüfung doch längst bestanden ist, muss aber trotzdem immer und immer wieder antreten. Mit mulmigem Gefühl in der Magengrube und Schweißhänden. Versagensangst in der Endlosschleife, Sisyphos vor der unendlichen Kommission, einfach grässlich. Aber man wacht dann auch wirklich gern auf.

Derzeit mühen sich 46.000 Schüler durch die Reifeprüfung, wie uns Bildungsredakteurin Bernadette Bayrhammer (Maturajahrgang 2002) im Leben-Buch kurz erklärt. Anlass und Einleitung genug für eine anekdotische Bekenntnisprosa, gewürzt mit Reflexionen über Psychologie, Literatur und School's-out-Musik. Thomas Kramar (MJG 1982), der seinen Freud schon für die Mündliche gelernt hat, erinnert sich ebenso zurück wie Bettina Steiner (MJG 1985), Wolfgang Greber (MJG 1988) und Anna-Maria Wallner (MJG 2000). Anne-Catherine Simon (MJG 1993) hat eine Miniatur über Maturaangst in Schülerromanen beigesteuert.

Persönlicher wird sie ein paar Seiten später im Globus-Buch – und schreibt über ihre Liebe zu Frankreich. Für die emotionale Aufmacherstrecke haben wir neben Wolfgang Greber auch Reinhold Smonig gewonnen. Der unerschütterlich freundliche Grazer war von 1983 bis 2005 unser Korrespondent in Paris und lebt noch immer im Land seiner Sehnsucht, als Unternehmer für erneuerbare Energien. An seiner tiefen Zuneigung zu Frankreich wird vermutlich auch die Präsidentenwahl am heutigen Sonntag nichts Grundlegendes ändern. Denn Reinhold Smonig gehört offenbar zu jenen, die ihren Traum leben, und das ist in seinem Fall ein frankophiler – und hat nichts mit großen wiederkehrenden Abschlussprüfungen zu tun. CU

christian.ultsch@diepresse.com



[NIO7E]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2017)