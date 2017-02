Der US-Präsident – "Lügner, Clown, Landpirat"

Donald Trump, der 2016 in seinem Wahlkampf als Spitzenkandidat der Republikaner für das Amt des US-Präsidenten Geschmackloses, Obszönitäten und Aggression geradezu programmatisch einsetzte, ist seit seiner Inauguration selbst der heftigsten Kritik ausgesetzt. Da mag die damalige First Lady Michelle Obama in ihrer berühmten Wahlkampfrede in New Hampshire Mitte Oktober noch so sehr dafür plädiert haben, dass man sich nicht auf das Niveau dieser Niedrigkeiten einlassen solle.

