Von Kreuzfahrt und Kreuzzug, Kreuzklang und Kreuzweh

„Ab sofort stehen alle ungläubigen Schauspieler, Sänger, Sportler und sämtliche Prominenten in Deutschland und anderen Kreuzfahrer-Nationen auf Todesliste des Islamischen Staates.“ Das stand in einem angeblichen Bekennerschreiben zum Anschlag auf den Bus des Fußballvereins Borussia Dortmund, und das hat, bei allem Schrecken, auch etwas Tragikomisches an sich – durch die Verwendung des Wortes „Kreuzfahrer“ statt „Kreuzzügler“ oder „Kreuzritter“: Als wollten die traurigen Islamisten, die sich laut Bekennerschreiben als „kleine dreckige Untertanen“ fühlen, um die sich die Kanzlerin nicht schert, der verhassten westlichen Gesellschaft weniger deren christliche Fundierung als die Lust am Leben vorwerfen, mit der die „Ungläubigen“ mitunter auch auf Kreuzfahrt gehen, etwa auf dem Mittelmeer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2017)