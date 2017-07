Von Sommermärchen und Winternachtsträumen

„Ein Sommermärchen“ titelte der „Kurier“ knapp am Montag; der „Standard“ schrieb ausführlicher: „Sommermärchen der Fußballfrauen nimmt kein Ende“; „Die Presse“ hatte schon am Sonntag prophezeit: „Das unverhoffte Sommermärchen geht weiter.“



Das Archiv lehrt: Das Wort wird ab und zu in anderem Zusammenhang gebraucht (so schrieb ein Kommentator vom „Refugees-welcome-Spätsommermärchen“), meist aber in Artikeln über Fußball, das erste Mal im Juni 2006. Begonnen hat damals „Der Spiegel“, mit einem rauschhaften Bericht über die „vorläufig größte WM-Ekstase“ in Deutschland, mit Sätzen wie: „Das Land vibriert, es summt.“ Oder: „Das Land ist netter denn je.“ Anfang Dezember lief der Dokumentarfilm „Deutschland. Ein Sommermärchen“ in den Kinos an.