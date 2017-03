Für Vielreisende im Gegengift gibt es in der Gastfreundschaft zwei Favoriten, die auf den ersten Blick erstaunlich zu sein scheinen: Berlin und Istanbul. In der toleranten deutschen Hauptstadt kann man am Paul-Lincke-Ufer bis zum Sonnenuntergang exotisch frühstücken. Auch Istanbul punktet mit nicht zu überbietender, türkischer Herzlichkeit. Nirgendwo sonst hat es so viele Jahrhunderte lang Weltstadtgefühl gegeben wie an der Grenze zwischen Europa und Asien, sogar Rom wirkt im Vergleich fast provinziell. In Byzanz weht für den, der es spüren will, noch immer der freie griechische Geist, zivilisiert durch römischen Ordnungssinn, dem die Osmanen noch schwungvolle Verzierungen zugefügt haben.