Kreuzberg, Tempelberg – sie sind ganz nah

Die Lieblingskollegin der theatralischen Abteilung bei uns in Erdberg kommt am Freitag nach eins enthusiasmiert in unser neues Büro und lässt alle an ihrem Fernweh teilhaben: „Galapagos!“, sagt sie, beginnt von fernsten Inselreichen zu schwärmen, die einst Charles Darwin beinahe um den Verstand gebracht haben, und blättert wie zur Bestätigung in Kreuzfahrtkatalogen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.03.2017)