Ach, Katerina Maslowa, nimm das Kopftuch ab!

Als mich in dieser kurzen Woche auf dem Weg in die schicke Josefstadt zu einem gutbürgerlichen Drama ein gnadenloser Platzregen erwischte, der meinen besten Anzug fast ruinierte, hätte ich mir eines gewünscht, um zumindest die teure Perücke mit dem modischen Sidecut zu schützen. Doch wenige Tage zuvor war ich von höchster amtlicher Stelle belehrt worden: Ein Kopftuch hat man nicht bloß funktionell, sondern höchstens ironisch, liberal oder, falls es denn irgendwann so weit kommen müsse, ganz solidarisch zu tragen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2017)