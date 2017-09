Wahlkampf in den politischen Sperrzonen

Wahlkämpfe vollziehen sich vor und hinter den Kulissen der Öffentlichkeit und sie haben eine gleichbleibende Dramaturgie.

1. Akt: Parteiinternes Gerangel um die Listenplätze. Interner Zank und Streit; Kopfzerbrechen darüber, wie man dem Wähler Freude machen kann; Ausdenken von Wahlgeschenken; sprudelnde Fantasien der gerufenen und ungerufenen Berater.

2. Akt: Plakate kleben, Händeschütteln, reisen, sich preisen. Sich dem Wählermilieu anpassen, Pizzajacken oder Lederhosen tragen, Aufmerksamkeit erregen. Sobald man auf ein Grüppchen von Menschen trifft, die Stimme heben, Botschaften verkünden; je nach Aussage Zorn oder Begeisterung vermitteln; Humor und emotionale Quicksteps einlegen; in den Diskussionen anhand von Modellrechnungen steuertechnische Kompetenz demonstrieren, gleichzeitig die soziale Kaltherzigkeit und politische Gestrigkeit der Gegner geißeln; gegenüber den Medien Gelassenheit, Zuversicht bekunden. Kurze Nächte, kleine Erfolgserlebnisse, Kränkungen.

3. Akt: Wahltag; Stimmabgabe. Nach der Hochrechnung: Siegestaumel, Umarmungen. Knallende Sektkorken bei den einen – Entsetzen, Lamento, Hader bei den Verlierern. Hinter verschlossenen Türen Suche nach Ursachen und Schuldigen; vor den Mikrofonen und Kameras Gesten demokratischer Demut: „Wir haben den Wähler nicht genügend ernst genommen“; „Wir müssen mehr in die Bevölkerung hineinhören, unsere Ideen besser kommunizieren.“

Zukunftsfragen als Marginalien

Nicht zu hören bekommen wird das Publikum am Abend des 15. Oktober von den vermutlich acht Verlierern der Nationalratswahl allerdings diese Bekenntnisse: „Wir haben das falsche Sortiment in die Auslage gestellt. Wir haben die falschen Aussagen gemacht. Wir haben die gravierendsten Anliegen der Bevölkerung nicht zur Diskussion gestellt, weil uns unsere ideologischen Scheuklappen die Sicht für das verhüllten, was die Bürger gegenwärtig am allermeisten bewegt.“

Das zum Teil groteske Streben nach der Wählergunst ist freilich keine österreichische Eigenheit und reicht weit in die Demokratiegeschichte zurück. Alexis de Tocqueville lieferte dafür in seinem Amerikabuch (1835) anhand des Auftretens des Präsidenten im Wahlkampf ein illustratives Beispiel. In dieser Zeit regiere der Präsident nicht mehr zum Wohl des Staates, sondern seiner Wiederwahl, schrieb Tocqueville, „er liebt, was sie (die öffentliche Meinung) liebt, er hasst, was sie hasst, er eilt ihrem Willen voraus, kommt ihren Klagen zuvor, fügt sich ihren geringsten Wünschen“.

Charakteristisch für das diesjährige Wahlkampfgeschehen hierzulande ist das Nichterkennen oder sogar bewusste Ausklammern von schicksalhaften Problemstellungen. Die politische Aufmerksamkeit konzentriert sich einseitig auf die Frage „Wie geht es uns heute“, nicht aber auf die für das menschliche Glücksempfinden viel wichtigere Frage: „Wie geht es uns morgen?“

Manche Themen werden von linksliberalen Parteien und Medien geradezu einer förmlichen Ächtung unterworfen und faschistoidem Verdacht ausgesetzt. Viele Zukunftsfragen tauchen in den öffentlichen Diskussionen als Marginalien auf, über die die Politik dann leichtfüßig hinwegtänzeln kann.

Ungern geredet wird beispielsweise über die Ängste der Bevölkerung vor der explodierenden Kriminalität als Begleiterscheinung der Migration, dem oft unverständlich liberalen Verhalten der Untersuchungsrichter gegenüber Gewalt- und Sexualverbrechern sowie der Notwendigkeit, darauf mit Reformen im Rechtswesen, dem Ausbau der Exekutive und verstärkten Durchgriffsrechten der Polizei zu reagieren.

Dem Roboter unterlegen

Ängstlich umgangen wird überdies das Megaproblem, wie der rasante Wandel von der bisher üblichen „old economy“ zu den systemverändernden Realitäten einer radikal automatisierten und digitalisierten Arbeitswelt in sozial verträgliche Bahnen gelenkt werden kann.

Sollte den Politikern und Parteien wirklich entgangen sein, dass sich mit den Rationalisierungseffekten unabdingbar die Frage verbindet, wohin mit den Überflüssigen und der großen Zahl derer, die den Ansprüchen einer höheren Qualifikation auch mit größten Anstrengungen und Leistungswilligkeit nicht genügen?

Welche Rezepte haben die Parteien parat, um die Existenzgrundlage von Menschen zu sichern, die dem übermächtigen Roboter im sozialen Wettstreit neuester Art hoffnungslos unterlegen sind? Kaum zu erfahren war im Wahlkampfgeschehen etwas über die Krisenerscheinungen innerhalb der Europäischen Union und über die Präferenzen der Parteien für ein entweder zentralistisch oder föderativ gegliedertes Europa. In diesem Kontext würde zum Beispiel brennend interessieren, wie viel Raum in der EU für ein Eigenleben der Mitgliedsstaaten eigentlich noch übrig bleiben wird.

Hang zum Vordergründigen

In den Disputen wird so ziemlich alles ausgeklammert, was mit den Selbstwerten der Nation (sind wir überhaupt noch eine?) zu tun hat. Unbeantwortet bleibt im Wahlkampfgeschnatter, wie sich unter den heutigen Umständen ein Wir-Gefühl als notwendiger sozialer Kitt erhalten soll. Denn nur aus dem Gemeinschaftsdenken heraus kann sich ein selbstloses Engagement, verbunden mit Opferbereitschaft, für die Gesellschaft entwickeln.

Für die gedankliche Dürre der Wahlkampfdiskussion tragen aber nicht nur die Parteien, sondern auch die bunte Schar der kommentierenden Wegbegleiter Verantwortung. Charakteristisch für den Tross der Deuter und Interpreten ist der Hang zum Vordergründigen und zur einseitigen Bewertung der Publikumswirksamkeit politischer Darsteller.

Bei der Beurteilung eines Politikers sticht nicht so sehr dessen fachliche Tauglichkeit und Lösungskompetenz, sondern viel mehr sein Erscheinungsbild, seine Rhetorik, sein Auftreten und nicht zuletzt seine Koalitionspräferenz für die Zeit nach der Wahl. Zum diagnostischen Instrumentarium der Auguren zählt neuerdings sogar die Körpersprache – das Bewegungsspiel von Augen und Händen, die Färbung der Ohren und andere vermeintliche Merkmale der Unsicherheit.

Politik – nur ein Spektakel?

Den Analytikern und Auguren kann vor allem der Vorwurf nicht erspart werden, dass sie die Antworten auf die elementaren Fragen der Zukunftsbewältigung nicht ultimativ von den Parteien und Kandidaten eingefordert haben. Sie haben sich, insbesondere jene vom Fernsehen, mit wenigen Ausnahmen selbst zu Mitspielern des politischen Infotainments gemacht. Das Wesensmerkmal ihres Tuns ist nicht die Neugier für strategische Problemlösungen, sondern das Inszenieren der Politik als großes Spektakel.

Der Wahltag als höchster Feiertag der Demokratie? Schön wär's ja, Herr van der Bellen.

DER AUTOR Andreas Kirschhofer-Bozenhardt war Journalist in Linz, ehe er 1964 in die empirische Sozialforschung wechselte. Er war Mitarbeiter am Institut für Demoskopie Allensbach und zählte dort zum Führungskreis um Professor Elisabeth Noelle-Neumann. Ab 1972: Aufbau des Instituts für Markt- und Sozialanalysen (Imas) in Linz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.09.2017)