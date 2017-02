Präsident ohne Gnade

Kaum ist Alexander Van der Bellen nach dem langen Wahlkampf in der Hofburg gelandet, soll er auch schon an Macht einbüßen. Nicht so tragisch möchte man meinen, hat Van der Bellen doch selber im Wahlkampf angedeutet, auf manche Rechte verzichten zu können. Doch hundertprozentig durchdacht ist der am Mittwoch präsentierte Plan der Koalition, mit der die Rechte des Staatsoberhaupts neu gestaltet werden soll, dann auch wieder nicht.