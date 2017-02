Hans Peter Doskozil, Österreichs Donald Trump?

Das Bundesheer wieder groß machen, dieses Vorhaben hat sich der frühere Spitzenpolizist Hans Peter Doskozil selbst auf dem Weg an die Spitze des Verteidigungsministeriums als Marschbefehl gegeben. Wobei: Wieder groß machen ist für die österreichischen Streitkräfte schon zu viel gesagt. Groß war das Bundesheer ja von Beginn an nie. In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Bundesheer politisch links liegen gelassen, belächelt, finanziell und personell ausgeblutet. Aber Doskozil hat es binnen kurzem geschafft, den Soldaten und den wenigen, die hierzulande an Sicherheitspolitik interessiert sind, Vertrauen in ihn und ein neues Selbstbewusstsein zu geben.