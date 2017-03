Impfauftrag als Versäumnis der Stadt

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis die erste Schule dicht macht – angesichts mehr als 50 Masernerkrankungen allein seit Jahresbeginn. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr wurden nur 28 Masernfälle registriert.

Viele Eltern (rund 20 Prozent in Österreich) lassen ihre Kinder nicht impfen – manche aus Angst vor Nebenwirkungen, andere aus Fahrlässigkeit. Hinzu kommt, dass in einigen Schulen Ärzte bei Impfschäden keinen Versicherungsschutz hätten und die Schüler deswegen nicht impfen wollen. Wie ist so etwas überhaupt möglich? Warum sind Ärzte in manchen Schulen versichert, in anderen nicht?

„Impfauftrag“ heißt das Zauberwort. Diesen haben nämlich nicht alle Schulen, weil es keine einheitliche Regelung seitens der Stadt gibt und so ein Auftrag von diversen Faktoren (wie etwa den Trägern der Schulen) abhängt – der Hintergrund ist, dass Schulärzte ursprünglich nicht für das Impfen zuständig waren und daher nicht an Versicherungen gedacht wurde. Was schleunigst geändert gehört, wenn man sich nicht weiterhin lächerlich machen will. Schließlich raten sowohl Land als auch Bund (zu Recht) zu Impfungen. Zuletzt gab es sogar Forderungen nach einer Impfpflicht in Schulen. Es wäre traurig, wenn es genau das brauchte, um das Selbstverständlichste überhaupt zu gewährleisten: einen Versicherungsschutz für sämtliche Ärzte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2017)