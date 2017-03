Niederländer sagen Ja zu Europa und Nein zu Geert Wilders

Den Haag. Die Niederländer haben gewählt. Sie haben eine deutliche Wahl getroffen, eine Wahl für Europa, eine Wahl gegen den Extremismus, eine Wahl gegen Geert Wilders, obwohl dessen Partei, die PVV leicht zulegen konnte. Mit dem klaren Votum für den amtierenden Haager Ministerpräsidenten Mark Rutte und für dessen rechtsliberale VVD stimmten sie für Stabilität. Sie stimmten gegen Experimente, gegen einen ,,Nexit‘‘ einen Austritt aus der Europäischen Union nach britischem Vorbild des Brexit, so wie Geert Wilders das will. Dieses Wählervotum aus dem Land der Tulpen ist eine klare Botschaft an die europäischen Länder, in denen in diesem Jahr noch gewählt wird: Frankreich und Deutschland. Es ist auch eine Absage an den populistischen Trend, wie er sich in den USA mit der Wahl von Donald Trump beispielsweise Bahn gebrochen hat sowie an die Befürworter des Brexit in Großbritannien.